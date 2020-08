Interés en el lateral Nieto y el central Luismi Sánchez

Nieto tiene contrato hasta el 2024, tras renovar en marzo pasado, y su crecimiento desde la llegada de Víctor le ha colocado en el escaparate ante la necesidad del Zaragoza de obtener algún traspaso para cuadrar su maltrecha economía. Como informa El Periódico de Aragón, el Almería incluso había presentado ya una oferta para hacerse con sus servicios, puesto que al Leganés también le interesa.

Si la operación llegase a buen puerto, la secretaría técnica buscaría una salida para Jonathan Silva, bien como cesión bien como traspaso. El lateral brasileño no ha llegado a dar lo que de él se esperaba y no gustó su comportamiento en Ponferrada. Aunque con Guti sí tuvo oportunidades y demostró sus cualidades en ataque, defensivamente su bagaje ha sido pobre y Martos no ha tenido demasiada competencia en el puesto.

Luismi Sánchez, muy seguido en Segunda

La defensa también necesita alguna incorporación, sobre todo tras la salida de David Costas y las dudas de Owona tras su operación en el pasado invierno. Según la web pucelafichajes, los rojiblancos se han interesado en Luismi Sánchez, un central que la pasada temporada rindió a gran nivel en el Oviedo, cedido por el Valladolid, y que siguen varios de los equipos llamados a estar en la zona alta de la tabla.