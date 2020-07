Peligra la promoción para Darwin y Jonathan Silva

Cuando parecía que no había nada peor que la derrota y la sensación de equipo endeble que desprende el Almería, Darwin y Jonathan Silva se encargaron de hacer más dolorosa la noche de la despedida del ascenso directo. La rabia de haber fallado en el primer objetivo unida alguna provocación en la fiesta de la salvación local, desembocó en una pelea que le puede salir cara a los dos jugadores rojiblancos.

Arias Madrid vio in situ toda la escena y recogió en el acta punto por punto lo sucedido. Sobre Darwin, apuntó que "expulsado una vez finalizado el encuentro y a pesar de no haberle podido mostrar la tarjeta roja, estando sobre el terreno de juego provocó un enfrentamiento con jugadores de la SD Ponferradina, propinando un cabezazo a un jugador del equipo adversario. Instantes después lanzó varias patadas y sendos manotazos a varios jugadores del equipo adversario, no llegando a ver los integrantes del equipo arbitral si impactaba en ellos o no".

La redacción es similar con Jonathan Silva, aunque de éste sí que comenta que soltó un golpe con la mano que impactó en la cabeza del rival y salió corriendo hacia el túnel de vestuarios. Fue en ese momento cuando el capitán Romera saltó al césped para tratar de poner paz y llevarse a sus compañeros para evitar males mayores.

Lo que no va a librar a ninguno de los dos es de una dura sanción. A expensas de que se reúna el Comité de Competición, ambos se enfrentan a una multa deportiva que puede ir desde los dos partidos hasta los cuatro. De esta manera, su participación en el play off se complica y está por ver si podrán estar ante el Málaga el próximo lunes o para entonces tendrá que empezar a cumplir lo que dictamine Competición.

De esta manera, una vez que se haga oficial el castigo, el Almería se va a preparar para jugar, como mínimo, la primera eliminatoria del play off sin su máximo goleador, que ha estado en todos los partidos desde la vuelta tras el parón por el coronavirus y que ha marcado en gran parte de los encuentros, como el viernes en El Toralín.