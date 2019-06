Interés en Simón Moreno, delantero del Villarreal B

El Almería sigue mirando los futbolistas más llamativos de Segunda B de cara a los primeros fichajes del mercado de verano y ha puesto su mirada en Simón Moreno, delantero del Villarreal B según adelanta Radio Marca Almería. El joven delantero de 21 años milita en el filial castellonense, donde esta pasada campaña hizo trece goles en 34 partidos.

Nacido en Cartaya, fue internacional con la selección española sub 19 y llegó a Villarreal muy joven, aunque desde hace un par de campañas milita en el filial, para militar en su equipo B. La operación no es sencilla, puesto que el Villarreal no quiere soltarlo, por lo que de llegar, todo apunta a que una cesión sería la apuesta más viable, según la emisora almeriense.

El club trabaja en su incorporación, aunque previamente tendrá que ver qué ocurre con Álvaro, Caballero y Sekou. El ilicitano tiene varias ofertas sobre la mesa, con el argentino no se cuenta y el canterano regresa después de estar cedido en el Valencia B.