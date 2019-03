"Iván Martos es un ejemplo para el Almería"

La renovación de Iván Martos ha sido presentada esta mañana en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. El secretario técnico rojiblanco, Miguel Ángel Corona, fue el encargado de realizarla. "Estoy muy contento de anunciar que Iván Martos ha renovado por tres temporadas más. Un chico que llegó con 16 años y que ha aprovechado cada una de las oportunidades que le hemos dado”.

El joven futbolista catalán, tímido fuera del campo aunque con carácter cuando se pone la camiseta, mostó su satisfacción. "Es uno de los días más felices desde que llegué al club. He logrado defender la camiseta rojiblanca con mucho trabajo y esfuerzo. El míster siempre me ayudó y confió en mi llegada al primer equipo. Desde que debuté me he ido sintiendo poco a poco con más confianza".

Próximas renovaciones

Una vez que Iván Martos terminó de hablar, Corona se pronunció sobre el futuro de la plantilla. Eso sí, lo primero que dijo es que la renovación del canterano responde a sus méritos. "No tenemos una permanencia certificada, pero estamos a pocos pasos y estamos muy cerca. Iván tenía una cláusula de renovación por objetivos, pero nos sentamos con él y fijamos las bases de su nuevo contrato teniendo en cuenta su verdadero estatus. Lo hubiéramos hecho igual aunque tuviéramos 30 puntos ahora mismo".

El secretario técnico, tratando de centrar la atención en la temporada, sí que dedicó a las futuras renovaciones. "Hablamos de forma habitual con los jugadores sobre su futuro. No soy adivino, no sé cuándo vamos a cerrar más, pero lo más importante ahora es disfrutar de cómo está el equipo en la clasificación".

Finalmente, dejó claro que el club quiere que Fran Fernández continúe. "Para la UDA, la primera opción es él y lo sabe porque se lo hemos dicho. Ya lo fue en verano y ahora, con una temporada inmaculada, lo sigue siendo. Él quiere estar ahora centrado en el rendimiento del equipo y en los partidos".