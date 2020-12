El ex del Almería René, cerca de abandonar el Dinamo de Bucarest

El exportero rojiblanco René Román, capitán del Almería y artífice de algunas de la salvación en Lugo, no ha tenido suerte en su etapa en Rumanía. El gaditano, Borja Valle e Ismael López van a abandonar al Dinamo de Bucarest, según informa el periodista Ángel García (@Cazurreando), después de meses de promesas incumplidas por parte de la directiva rumana, curiosamente presidida por Pablo Cortacero, empresario que intentó comprar a la UDA antes de la llegada de Turki.

Isma López, exjugador de Osasuna y uno de los que se marcha, ha dado una explicación en las redes sociales. "No soy muy dado a hacer este tipo de vídeos, pero hoy siento la necesidad para explicar los motivos que me llevan a dejar de ser jugador del Dinamo. Es cierto que desde que llegué en septiembre la propiedad no ha ingresado un solo euro en mi cuenta, pero ese no es el motivo fundamental. No han cumplido ninguna de las promesas. Todo ha sido un tiempo de mentiras. Han demostrado que no les importamos y que somos mercancía para ellos. No solo nosotros sino también nuestras familias. Nos vendieron un proyecto ambicioso, pero nos hemos dado cuenta que es humo".

Cosmin Contra, entrenador del Dinamo y exjugador de Getafe y Alavés, también abandona la disciplina rumana y se ha despedido de esta manera: "Estimados aficionados del Dinamo de Bucarest: dejo Rumanía con un gran dolor en el alma. Nunca imaginé que el proyecto en el que más creía en mi vida fuera una gran mentira. Perdonad mi ingenuidad, respondí por algunas personas que no conocía y estaba equivocado. Fueron los 4 meses más duros de mi carrera como entrenador, por problemas, mentiras, promesas...".

Así las cosas, René también volverá a España después de cuatro meses en Centroeuropa, aunque públicamente todavía no se ha expresado. Según el propio Ángel García en su cuenta de tuiter, el guardameta tiene ofertas de dos equipos de la categoría de plata y una importante de Segunda B. El gaditano ya no pertenece al Almería, después de que este verano finiquitara su contrato.