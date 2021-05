Robertone: "No tenemos miedo, hay que recuperar la confianza"

Al vestuario de Almería se le nota herido. No sabe lo que le está pasando, no entiende cómo se le han ido tantos puntos en las últimas jornadas, que le han dejado sin ascenso directo y todavía con el play off por asegurar. De hecho, los rojiblancos tienen que sumar tres puntos sí o sí ante el Logroñés si no quiere jugarse el todo por el todo en El Molinón frente al Sporting.

Robertone, en un audio enviado por el club, explicó que el equipo está deseando pasar página de la última derrota y mirar con algo más de optimismo lo que queda. "Estamos tratando de dejar de lado lo que pasó en Cartagena y pensar en los dos partidos que quedan. Queremos llegar de la mejor manera posible al play off".

Algo que nadie se pensaba hace unas jornadas, cuando el Almería se disputaba la primera y segunda plaza con Espanyol y Mallorca. "Si uno miraba la tabla hace un mes, estábamos tranquilos. Hemos tenido esta mala racha que Dios quiera acabemos ante el Logroñés. Tenemos que estar tranquilos, sin presión porque tenemos calidad para sacar esto adelante".

El mensaje es claro, es el mismo que daba José Gomes y que ahora repiten Rubi y sus jugadores: ganar y ganar para quitarse los complejos. "Sólo pensamos en nosotros, dependemos de nosotros y queremos revertir lo del pasado fin de semana para recuperar la confianza. No hay miedo, hay que coger confianza para afrontar estos partidos que son muy lindos". Para ello, eso sí, el Almería tiene que mejorar defensivamente: "Tenemos que corregir nuestros errores, hacemos la mayoría de cosas bien durante el partido. Arriba marcamos goles, pero luego nos equivocamos y nos está costando muchos puntos", señala el centrocampista argentino.

Aunque el Almería siga dependiendo de sí mismo, su mala racha le ha llevado a tener que mirar también a los partidos de sus rivales directos, aunque Robertone prefiere centrarse únicamente en su trabajo. "Estos tres puntos son los más importantes y luego ya pensaremos en el próximo. Si nos ponemos a hacer cálculos, nos vamos a equivocar. Este partido es una final. El Logroñés se juega mucho, como el Cartagena, y tenemos que darlo todo para reencontrarnos con la victoria".