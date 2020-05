Romera: "Va a ser una contrarreloj de once jornadas"

Romera ha sido protagonista de los micrófonos de LaLiga, donde ha reconocido que les cuesta adaptarse a la nueva forma de entrenar. "Es muy diferente a lo que es un entrenamiento en el fútbol de siempre. Preparamos sobre todo la forma física, que es lo que más hemos perdido en este tiempo. Deseamos que todo vaya a mejor y podamos entrenar pronto juntos".

No sólo los entrenamientos son complicados, sino sobre todo el no tener contacto con compañeros con los que convives. "Después de tanto tiempo juntos, tienes ganas de ver a la gente y abrazarla. Se hace complicado mantener las distancias y no acercanos. pero estamos obligados y sabemos que es lo mejor para todos", apunta el valenciano que explica que echan de menos el balón: "Están intentando meterlo en lo que pueden, pero se hace difícil al no tener compañeros para la disputa, la jugada, el desmarque... Es todo muy individualizado".

De cara a la posible reanudación liguera, Romera lo tiene claro. "Tenemos muchísima ilusión, está siendo un año bonito y la guida sería el ascenso para dedicarles a todos. Hay que trabajar muy duro para estar al cien por cien cuando empiece la contrarreloj de las últimas once jornadas".