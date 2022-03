Rubi: "Voy a hacer el once el domingo por la mañana"

No hace ni siete días Rubi aseguraba que cualquier cosa podía pasar en la pasada jornada. Desde que se engancharan perseguidores a la lucha por el ascenso directo hasta que la mayoría de resultados favorecieran al Almería y éste hiciera sus deberes en el Heliodoro. Ésta última premisa se dio, son cuatros puntos los que ahora mismo tienen los rojiblancos sobre el tercer clasificado y otro importantísimo partido a disputar este domingo.

"La victoria en Tenerife es la más importante desde que estoy aquí. Si no llegamos a vencer, los equipos como Girona o Ponferradina se hubieran enganchado arriba. No se puede descartar que lleguen todavía, pero nosotros hicimos nuestros deberes", y hay que seguir haciéndolos: "Tenemos que evitar el conformismo, queremos más. En la primera vuelta sacamos buena ventaja porque queríamos más. Si el equipo piensa que con cuatro puntos te puedes relajar, tendremos problemas. La prueba es el domingo, como nos relajemos lo más mínimo...".

Rubi sabe que la única manera de meterle mano al Girona es con la buena actitud que están mostrando sus muchachos en las últimas semanas. El cuadro catalán es el alter ego del almeriense, Rubi lo conoce bien de su pasado en Montilivi. "Va a ser un gran partido entre dos equipos en un gran momento de forma. Somos conjuntos que asumimos riesgos, somos creativos, atacamos mucho... Hay muchos atractivos en este partido", por lo que el barcelonés le tiene un especial respeto. Ante ello, reconoce que todavía no tiene pensando el once que va a alinear: "La elección de los jugadores para este partido no es fácil, la voy a elegir el sábado por la tarde o el domingo por la mañana, le doy mucha importancia a este hecho".

"Este encuentro es para jugadores que sepan disputar diferentes situaciones partidos. Debemos saber presionar bien sin desajustarnos y tener posesión de balón. Ellos también quieren la pelota, veremos a ver quién la tiene más para hacer daño al rival", indicaba un Rubi que confía plenamente en su plantilla para sustituir a Sadiq y Samú Costa: "Los jugadores que entren no lo hacen porque falten compañeros, sino porque creemos en ellos. He hablado con los jugadores y les he dicho que posiblemente en cada partido habrá retoques porque veo a todos los jugadores muy bien".

Renovación de Sousa

Al míster no le gusta hablar en particular de los jugadores, es más de la palabra grupo. Sin embargo, cierto es que no rehúye nunca una pregunta y en alguna como la renovación de Dyego Sousa, demuestra que dentro del vestuario hay un ambiente tremendo. "Sousa es el principal culpable de su renovación. Encantado de que lo haya hecho. Recuerdo el partido en Miranda, que luego había quien pensaba que sus goles podían crear un problema entre él y Sadiq. Pues ya veis, nada de nada. Tenemos un equipo que si consigue ascender, tiene una gran base, sólo tendríamos que retocar tres o cuatro caras", dice orgulloso.

Quien también está feliz por esta renovación es la afición. Ésta estará animando una vez más a sus jugadores el domingo pese a que la hora no es la mejor. "La afición lleva dieciséis esfuerzos tremendos, más uno en Copa, tenemos una comunión fantástica. Cuando notamos el calor del público es fundamental para que saquemos partidos tan difíciles como el de este domingo ante el Girona", apuntaba Rubi.

Finalmente, el míster destacó lo cómodo que se siente en Almería y en el Almería, posiblemente la clave del éxito para que el grupo rinda a un nivel tan alto. "Está siendo un año muy bonito. Al final lo importante será cómo termine, pero quitando el mes de enero, venir a entrenar da gusto, hay una comunión perfecta. La felicidad en el día a día compensa todo, aunque es cierto que está el 'run run' porque se acerca el final".