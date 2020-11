“Eres muy bueno Umar, créetelo”

No son las palabras literales que le dedicó Balliu a Sadiq tras marcar el gol del 2-1, pero poco distarían. Fue la foto del partido, quizás la foto del momento de lo que es este Almería: una piña que va madurando y que trata de que todos los componentes de la plantilla se unan a ella. Era el mensaje de José Gomes, en sus peores días después de las derrotas del comienzo de temporada, y el tiempo le está dando la razón.

El Almería funciona. Con más o menos brillo, pero saca adelante los partidos como demanda la categoría. Esto se debe a que la directiva, a diferencia del año pasado, ha comprendido que tiene que tener paciencia cuando la situación lo requiere, y a que los pesos pesados del grupo están llevando la voz cantante. Ejemplos son la enorme aportación deportiva de Morlanes, Corpas, Cuenca, Fernando y De la Hoz cuando le tocan... Aunque es un tópico, realmente ahora sería injusto personalizar puesto que ante el Fuenlabrada, en los minutos de mayor agobio, se vio un compromiso tremendo de todos con todos.

Además de sobre el césped, también hay un componente humano en el vestuario, lo que viene a ser la piña, que la cultivan los jugadores más implicados, más extrovertidos. Sobre sale por encima de todos Balliu. El joven lateral llegó la temporada pasada y desde el primer momento se le vio como un futbolista muy sano con el resto de los compañeros. Incluso con la afición, que siempre le dedica muy buenas palabras, ahora en las redes sociales ya que no se puede acceder ni a los entrenamientos ni a los partidos.

Ahora que los errores del Almería apenas sobresalen gracias a las victorias, los más groseros sí que se visibilizan. Quizás los que más son los goles cantados que Sadiq no ha llegado a meter. El nigeriano es pura voluntad, se afana en participar más de lo que debe y eso se lastra de cara a la portería contraria. La Segunda División no es la Liga Serbia. Ni tan siquiera la Primera Española, donde cada jugada no es una batalla.

Al fichaje más caro del verano rojiblanco se le está atragantando la situación, se le ve que le puede la responsabilidad y eso le está atenazando. De hecho, no celebró el 2-1 del sábado como debía un gol tan importante, estaba superado por el momento. Fue Corpas el primero en abrazarlo, luego el resto acudieron a felicitarlo. Finalmente, Balliu lo cogió de la cabeza y le dijo unas palabras fraternales: “Eres muy bueno Umar, créetelo”. Y es que realmente es bueno.