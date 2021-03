El difícil escollo de El Toralín para el Almería

El Toralín siempre ha sido un puerto complicado para Almería. Algo parecido a O'Cebreiro para los peregrinos a Santiago, dada su cercanía. Sin ir más lejos, la temporada pasada enterró allí parte de sus opciones de acabar en puestos de ascenso a Primera División, al disputar un muy mal partido, como la mayoría de los que jugó en la recta final. José Gomes, que todavía no era entrenador en esa visita, ha tomado buena nota de lo difícil que es jugar en El Bierzo, donde nadie vence desde el pasado mes de noviembre.

Los almerienses acuden a la cita con sólo una baja, la Sadiq, que vio ante los alfareros la quinta amarilla del ciclo, por lo que tendrá jornada de descanso. Además, el técnico tiene la duda de si Samú Costa estará o no al cien por cien como consecuencia de unas molestias que le han impedido trabajar bien.

José Gomes tiene alternativas para suplir la ausencia del nigeriano, máximo goleador del equipo, y del portugués si este no estuviera del todo restablecido para entrar de inicio en un once que lleva dos semanas seguidas sin encajar, aunque también en los dos últimos compromisos ha tenido problemas con el gol.

Además, recupera a Maras, que la pasada semana tuvo descanso por sanción, lo que podría darle la opción de aportar la capacidad de liderazgo que el serbio tiene para ubicarlo en el centro de la zaga, como acompañante de Jorge Cuenca.

Los rojiblancos, que viajan este sábado, no han dado 'señales' sobre las posibles modificaciones y, en cualquier caso, la baja de Sadiq tiene a Juan Villar como la principal baza para entrar en el equipo, como ya lo hiciera frente a Las Palmas, en la que logró dos goles, y el pasado lunes también marcó, aunque el gol no subió al marcador por un ajustado fuera de juego. En caso de que Samú Costa no jugara, Morlanes sería el fijo y su acompañante podría estar entre Petrovic o De la Hoz, sin olvidar tampoco que Robertone ha tenido presencia en las últimas jornadas.

La Ponferradina está invicta en el último mes de competición con una victoria y tres empates

Para este compromiso, el entrenador ponferradino contará con las ausencias de los lesionados Oscar Sielva, Iván Rodríguez, Manu Hernando, José Antonio Ríos Reina y Curro Sánchez, a los que se une Sergio Aguza, al pertenecer al equipo almeriense y estar fijado en el acuerdo de cesión una cantidad compensatoria inaccesible para disputar este encuentro.

Todas estas ausencias obligan a Bolo a tener que elegir por nuevos jugadores, pero puede que también le lleven a modificar su esquema habitual, disponiendo de varias alternativas, tanto para el centro del campo, como para la delantera, mientras que portería y defensa, se mantendrán inalterables.

Las posibilidades son múltiples, porque a pesar de perder a jugadores importantes como Sielva, Curro Sánchez o Aguza -éste tras su llegada en el mercado invernal-, la plantilla presenta alternativas suficientes.

Será la primera ocasión en la que la Deportiva dispute un encuentro esta temporada en el horario de las 14:000 y lo hará ante el rival frente al que certificó, la pasada campaña, la permanencia en LaLiga SmartBank, tras sumar un angustioso triunfo (2-1) con un tanto del capitán Yuri de Souza que le colocó además como el máximo goleador en la historia del conjunto berciano.