¡UD Almería, está en tus manos!

Seamos sinceros, la eliminatoria está casi perdida. Si deletreáramos el adjetivo imposible, haría mismo sólo nos faltaría la 'e' para definir el grado de dificultad que tiene el choque del Mediterráneo. Creer, lo que se dice creer, pues no. Si acaso, se tiene fe en que esto es fútbol y que si el Almería tiene orgullo, estará herido y ya se sabe cuándo es más peligroso un animal. ¿Y si...? Conforme van surgiendo las líneas de esta previa uno empieza a tener un hilo de esperanza.

Eso sí, todo pasa por una actitud totalmente distinta a la mostrada en Gerona. No es que el equipo no la tuviera, sino que debe mostrarla y no puede hundirse ante la adversidad. No puede salir como si se tratara la panchanga de los miércoles, es el partido más difícil de la temporada, por no decir el más complicado desde la salvación en Lugo, y para remontarlo hay que salir como los toros del callejón. Oye, lo mismo cae el primero antes de la media hora y la vida se ve de otra manera.

Rubi y Francisco han tirado de manual al afirmar uno que se puede remontar y el otro que aún queda la vuelta y hay que mantener los pies en el suelo. La proximidad entre ida y vuelta hace pensar en la probabilidad de cambios, aunque el once que presente el Almería diferirá en poco al de Montilivi con la premisa de que quien "tira la toalla ante de tiempo no sirve" y el que "no pueda dar el tres mil por cien no estará".

El entrenador del Almería indicó que Cuenca, pese a quedar eliminado ayer del Campeonato de Europa sub-21, no estará disponible, como ocurre con el uruguayo Brian Rodríguez, que el pasado lunes se marchó para jugar con la selección charrúa absoluta. Con esos mimbres, es probable que el equipo sea más ofensivo ante la necesidad de ver pronto portería y llevar la iniciativa desde el equilibrio, ya que los locales están obligados a ganar 3-0 o por cuatro de diferencia en el caso de que el Girona marque.

El Mediterráneo contará con 1.500 aficionados, como Montilivi. El club sorteó las entradas a través de su web

En ese sentido, Aketxe, que no jugó de inicio en Gerona pero que hizo un buen partido en Gijón, podría entrar en el once en detrimento de Carvalho; y también cabe la posibilidad de que el técnico almeriense apueste por una defensa con tres centrales.

El Almería sólo ha logrado mantener su portería a cero en cuatro de los últimos quince partidos y en esta temporada sólo ha conseguido el resultado que permitiría el pase en tres ocasiones, dos en Liga ante Fuenlabrada y Málaga (3-0 y 0-3) y uno en Copa del Rey frente al Alavés (5-0).

El Girona llega lanzado

El Girona, el mejor equipo de la segunda vuelta, llegará a Almería en un espléndido momento de forma, con el depósito de confianza, fuerza e ilusión a tope y con la etiqueta de claro e indiscutible favorito para superar la eliminatoria; tras la brutal exhibición firmada el miércoles por Yoel Bárcenas, Yan Couto, Mamadou Sylla y compañía.

El equipo apenas ha encajado una derrota en los últimos 15 partidos y dos en los últimos 19, ha ganado hasta ocho de los nueve últimos encuentros y está a un solo paso de eliminar al Almería en las semifinales del play off por segunda temporada seguida, tras la doble victoria del curso pasado (2-1 y 0-1).

El Girona, según insiste Francisco, mantiene los pies en el suelo, y Montilivi aún recuerda que en el curso 2014-15 quedó eliminado en las semifinales del play off tras ganar por 0-3 en Zaragoza al perder en la vuelta por 1-4, pero por lo visto en la ida solo una catástrofe mayúscula privaría al Girona de pelear por el ascenso que el Elche le birló hace un año.

El Almería ha cosechado esta temporadas tres resultados que le valdrían para remontar y el Girona sólo ha cosechado una derrota de este tipo

El equipo gerundense, el que más promociones de ascenso ha jugado (5), sin éxito en ninguna de ellas, ha perdido ocho de los partidos jugados ante el Almería, pero ninguno de los ocho resultados sería suficiente para caer eliminado. Apenas uno, el 3-0 de la vuelta de la final del play off de la 2012-13, enviaría la eliminatoria a la prórroga, igual que solo lo haría uno de los 57 resultados firmados por Francisco en Gerona: el 3-0 de principio de curso en Lugo.

El club de Montilivi recibió este jueves el OK de la federación panameña para que el atacante Yoel Bárcenas, omnipresente en el encuentro de ida, pueda incorporarse a la selección después del duelo de vuelta, así que se espera que Francisco repita once. Cristhian Stuani, Pablo Moreno y Valery Fernández son baja por lesión.