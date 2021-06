Rubi: "Debemos de tener el espíritu de Nadal"

Ha pasado ya día y medio desde la dolorosa derrota en Gerona y parece que hay un rayo de optimismo en el entorno de la UDA. Al menos eso es lo que se desprende de las palabras de Rubi, que cree que va a ser posible levantar la eliminatoria y pasar a la final. Para ello, eso sí, se necesita un partido perfecto.

"Prefiero ser optimista y ver que podemos hacerlo. Claro que habrá cambios para el partido. Debemos tener el espíritu de Nadal. Si un deportista va perdiendo dos sets y tira la toalla, no nos vale. El que no pueda dar el 3.000% el sábado, no estará", comenzó el míster.

El míster repasa el choque del pasado miércoles y no lo ve tan oscuro como parece desprender el marcador. "No faltó ilusión en Gerona. Se les ha metido una presión exagerada a los futbolistas. Estábamos convencidos de que nos saldría un buen partido, pero el rival también juega. Nos marcan dos goles y te quedas atontado, no sabes lo que está pasando".

¿Cómo lo va a hacer el Almería para tratar de ganar por tres o más goles de diferencia? Al estilo Rubi, con posesión. "Descuidar algunos aspectos del juego nunca es bueno, pero hay que apostar por un perfil de jugador que nos pueda llevar a abrir el marcador. Somos un equipo que está preparado para llevar la iniciativa y lo vamos a intentar. El 3-0 del Rayo al Leganés demuestra que puede pasar de todo en el fútbol. Que se pueden marcar los goles en el segundo tiempo, pero que debemos ser un equipo que genere ocasiones desde el inicio".

"Cuando esta situación se repite varias veces durante la temporada, en jugadores tan jóvenes, afecta. Nos falta tener equilibrio para ser un poco más contundentes. No es un problema de voluntad, de que los jugadores no lo quieran hacer. No es tan fácil cambiar a una persona en un mes", dice Rubi sabedor de que esta situación se le podía aparecer en el peor momento.

El míster cree y la afición tímidamente también ha empezado a creer. Serán pocos pero importantes los que acudan al Mediterráneo para poner su granito de arena. "Estamos encantados de poder jugar delante de la afición, aunque tristes por tener tan poco aforo. No les podemos pedir nada. Deben ver un equipo que les pueda dar y que tengan el convencimiento de que se puede lograr".

Rubi indicó que no podrá contar con Cuenca para el partido (Brian también está con su selección) y criticó la situación."No tiene sentido que nos juguemos el ascenso y no podamos contar con algunos jugadores. Es un motivo de reflexión desde hace años".

Pase lo que pase mañana, Rubi confía en el trabajo que está haciendo la UDA para llegar a Primera más pronto que tarde. "Esto es un proyecto y hay que seguir trabajando en el futuro. Las críticas han de ser realistas y no desmesuradas".