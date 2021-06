El último marcador que vio la afición en el Mediterráneo, le serviría al Almería

Cuatrocientos cincuenta y cinco días después, un año y tres meses, la afición del Almería va a regresar al Estadio de los Juegos Mediterráneos para ver al primer equipo. Nada que ver con cómo se despidió con la goleada ante el cuadro coruñés, en el que militaba Aketxe , pero con la necesidad de lograr ese mismo resultado, si no mejor.

Protocolo para la vuelta al estadio

LaLiga lleva meses preparando el protocolo de vuelta a los estadios de fútbol, que les ha ido haciendo llegar a los clubes que han podido meter público en estas últimas jornadas. Se trata de medidas de seguridad y sanidad básicas, de los que se cumple en cualquier momento del día en otros lugares públicos, como evitar acudir con síntomas, toma de temperatura, uso de mascarilla [en este caso será una FFP2], lavarse las manos y usar gel hidroalcohólico... Los aficionados recibirán sus entradas de forma telemática y tendrán que aportar su DNI para corroborar que son ellos para el acceso, habrá que llegar en la franja horaria fijada y un retraso de más de diez minutos puede provocar que no se permita el acceso. Una vez en su lugar en el estadio, no podrán moverse de su asientos, que estará perfectamente delimitado y separado de los aficionados ‘vecinos’. Además, no podrá haber contacto físico en el graderío ni en los momentos más efusivos por los goles. El bar permanecerá cerrado y se podrá acceder con agua, aunque siguiendo una serie de indicaciones que se darán. Los aseos tendrán un aforo reducido y la salida se hará también en grupos ordenados. Grosso modo, éstas son las normas más destacadas a cumplir en el Mediterráneo.