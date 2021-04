399 días después, vuelve la afición a los graderíos de Almería

Un año [no bisiesto], un mes y tres días han pasado desde aquel Almería 4-0 Deportivo de La Coruña. Un 7 de marzo de 2020, antesala del caos por la COVID-19 en España, el Estadio de los Juegos Mediterráneos cerraba sus puertas. 399 días después, todavía inmersos en la pandemia y con la vacunación nuevamente desestructurada, el coliseum indálico las reabre, pero este caso para un partido del Almería B.

Aunque Javier Tebas insiste en que haya público en los partidos de LaLiga, de momento el CSD no se lo permite, por lo que la Unión Deportiva Almería no va contar con el calor de su hinchada en busca del ascenso. A falta de emociones grandes, emociones chicas. Unos pocos aficionados [muy pocos para un recinto de 15.000 espectadores] verán in situ la fase de ascenso del filial rojiblanco, que arranca este sábado ante el Antequera. El protocolo de la Junta de Andalucía para competiciones al aire libre permite un máximo de 400 espectadores y el club ha decidido que sean 240 en la grada de preferencia, puesto que hay que sumarles jugadores, trabajadores del club o miembros de seguridad, que también ocuparán los asientos de dicho graderío.

El club anunció el miércoles que ponía a disposición de los socios el cupo de 240 entradas y no tardó ni media hora en cubrirse. Tal eran las ganas de los aficionados, que en las redes sociales mostraban satisfechos imágenes de su entrada. Como antiguamente cuando había llenazos y se pagaba su peso en oro incluso en la reventa. Eso sí, habrá que cumplir a rajatabla las medidas de seguridad aprobadas por el club y publicadas en sus redes sociales.

La Unión Deportiva Almeria no va a ser la única que pueda contar con aficionados. Otros clubes de la ciudad de fútbol u otros deportes, también verán cómo les animan desde la grada, siempre que entren dentro del reglamento aprobado por la Junta de Andalucía. Ramón Fernández Paceco y Juan José Segura, alcalde y concejal de Deportes, explicaron los pormenores de la vuelta del público a los graderíos.

“Adoptamos esta decisión en base a las recomendaciopnes de nuestro servicio de prevención y las autoridades sanitarias. Ahora la situación permite este acercamiento y lo importante es trabajar para no involucionar, ser todos responsables para no tener que tomar nuevas decisiones. Todo se hará con sentido común, a todos nos gusta estar cerca de nuestros hijos cuando practican deporte, a mí el primero”, asegura el alcalde, al que no le gustaba ver al público arremolinado detrás de las vallas para seguir los partidos en el perímetros de algunos campos: “Nadie tomó las decisiones para que esto sucediera. Conscientes de cómo es la realidad, tomamos estas medidas. Tengo clarísimo que si la situación empeorara, volveríamos a hacerlo aunque cause incomodidad a los ciudadanos”.

Por su parte, el concejal de Deportes ha mantenido reuniones con los clubes de la capital para tantear la situación de cada entidad. “Vamos a seguir las instrucciones de la Junta de Andalucía, Son complejos en los que pueden entrar hasta 400 al aire libre. Nos hemos puesto en contacto con los clubes para que señalicen y organicen las llegadas a sus respectivos asientos de los campos. Me he reunido ya con ellos y vamos a intentar que esté todo listo para el fin de semana”. Los campos volverán a rugir con los goles, las canastas, los ensayos...