María La Relojera sopla las velas de sus 105 años y sigue tejiendo su historia.

Tiene algunos achaques propios de la edad. Precisamente el día de su cumpleaños la hernia de hiato no perdonó, pero no tiene mayores problemas de salud. María Aguilar Gonzálvez 'La Relojera' cumplió 105 años rodeada de multitud de personas que no quisieron perderse esta fecha tan especial.

“En todo Gádor no había, el que no dijera, que no le había hecho un vestido María, La Relojera”, esta rima se la regalaron a María Aguilar Gonzálvez en su ochenta cumpleaños, pero ya suma un cuarto de siglo más junto a sus seres queridos.

Pero María no vivió toda su vida en Gádor. Se trasladó junto a su hermana a Barcelona, donde ella se dedicó a coser mientras que su hermana vendía tickets en el metro. “Es modista por vocación”, dice su hermana Isabel Aguilar Gonzálvez, con 89 años, y su compañera inseparable.

Diario de Almería ya descubrió algunos secretos para ser tan longeva: “Comemos más pescado que carne, y caldos de verduras. Me sale muy buena la paella y plato de ternera que se hace en Cataluña”.

La centenaria cumpleañera ha visitado distintos lugares y países como Italia, Portugal y Francia. Siempre ha vivido con optimismo y después de pasar 30 años en Barcelona, regresó a Gádor “porque me gusta mi tierra y mi gente que es muy campechana. Se preocupan mucho de nosotras”.

Sus manos han conseguido vestir a muchas de las novias que han contraído matrimonio en Gádor: “Llevo toda la vida cosiendo, desde los quince años. He hecho más de cien trajes de novia”. Son muchos los hechos históricos que han acontecido en estos años y María el que más le ha marcado ha sido la guerra.

Bajo la protección de la Virgen del Carmen y el Sagrado Corazón de Jesús, María La Relojera tiene la ilusión de seguir celebrando sus cumpleaños con la misma energía y con los suyos.

Un año más, le cantaron cumpleaños feliz distintos familiares y amigos de María La Relojera, pero lo hicieron por turnos para poder entrar en la casa y hacerlo con más intimidad.

Tampoco faltó la presencia de la alcaldesa de Gádor, Lourdes Ramos, que también quiso estar en la celebración de su vecina más longeva y desearle un feliz día de cumpleaños.

De esta forma, María La Relojera celebra un día muy especial acompañada de los suyos y seguirá siendo un motivo de encuentro entre sus familiares que no dudan en visitarla para disfrutar juntos los años de vida de la abuela más mayor de toda la familia.