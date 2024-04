COAG pide más firmeza en las importaciones de sandía y melón: "Hay que controlar el etiquetado"

La organización agraria COAG Almería ha reclamado este jueves a la Delegación Territorial de Agricultura un mayor hincapié sobre el control de sandía y melón de terceros países que llega a los almacenes de Almería. En una nota, la entidad dice que apoya y reconoce la necesidad de activar en estos momentos iniciales de recolección de melón y sandía (las primeras en recolectarse de la Unión Europea), la Campaña 'No Cortes en Verde', desarrollada por la Delegación.

Sin embargo, llama la atención sobre la "falta del mismo rigor y severidad" ante la entrada masiva de producto de terceros países que llegan a los almacenes de Almería durante las últimas semanas.La organización agraria considera que es necesario potenciar la campaña extendiendo las inspecciones más allá de las explotaciones agrarias, y activando este tipo de controles "también en los canales de comercialización, con inspecciones también en las empresas", explica Andrés Góngora, secretario Provincial de COAG Almería.

"Hemos pedido que se ponga en marcha la campaña 'No Cortes en Verde', así que las inspecciones comenzarán esta misma semana"", ha señalado. "Desde la organización vamos a poner a disposición de los agricultores y consumidores los números de teléfono a través de los cuales se puede comunicar la detección de fruta que no llega a su grado de maduración. Pero, por contra, no nos parece lógico que todo el foco se ponga solamente en la sandía y melón", ha afirmado. En este sentido, sostiene que hay otros factores que es necesario vigilar en este sentido, como la comercialización en verde que "se propaga a través de las empresas del sector".

Por otra parte, desde COAG Almería se ha denunciado en numerosas ocasiones la llegada de productos de terceros países que entran a través de los almacenes de Almería al coincidir con los momentos iniciales de la recolección.

Por ello, Góngora sostiene que ya no basta solo con visitar a los agricultores a través de las inspecciones en explotaciones locales. "Tienen que poner especial énfasis, de una vez por todas, en controlar el etiquetado y la calidad de la mercancía de los productos que están trayendo ahora mismo desde Mauritania y Senegal, en el caso de la sandía, fundamentalmente, e incluso desde Brasil", asevera. "Esos productos son los que están ejerciendo competencia desleal y desestabilizando el mercado, además de llegar a los supermercados sin ningún tipo de control o inspección", añade.

Del mismo modo COAG Almería denuncia una caída de precios injustificada e incomprensible justo al comienzo de la campaña, que obliga al agricultor/a a trabajar por debajo de costes de producción, incurriendo en la venta a pérdidas, una práctica prohibida por la Ley de la Cadena.