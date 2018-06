Científicos descubren que el cultivo de rábano mejora la calidad del agua

Científicos estadounidenses han descubierto recientemente que el uso del rábano como cultivo de cobertura mejora la calidad del agua, tal cual. Los cultivos de cobertura tienen la función de mejorar la fertilidad del suelo y calidad del agua, controlar malezas y plagas, e incrementar la biodiversidad en sistemas de producción agroecológicos.

Según se hace eco el medio www.infoagro.com, Matt Ruark de la Universidad de Wisconsin-Madison junto a su equipo estudiaron el efecto de absorción de este cultivo durante tres años en tres ubicaciones de Wisconsin. En cada sitio, algunas parcelas recibieron la cosecha de cobertura de rábano y otras no. La cosecha de cobertura de rábano se plantó en agosto después de una cosecha de trigo.

FavorecedorSus raíces crean canales profundos en el suelo y facilitan el acceso a agua

El cultivo de maíz se plantó la primavera siguiente. Los estudios arrojaron cómo el rábano reduce significativamente el contenido de nitratos en el suelo en comparación con las parcelas de prueba sin cultivo de cobertura.

La investigación apoya por tanto el uso del rábano de cobertura como un cultivo trampa para el nitrógeno otoñal, pero lo que le sucede a ese nitrógeno después, sigue siendo desconocido.

Según recoge www.infoagro.com, no hubo pruebas consistentes de que el nitrógeno se devolviera al suelo a medida que se descomponía el cultivo de rábano. El rábano no suministró nitrógeno a la cosecha de maíz. Los investigadores concluyeron que en el Medio Oeste superior el nitrógeno en rábano no podía reemplazar al fertilizante.

"El rábano crece bien cuando se planta a finales del verano y atrapa una gran cantidad de nitrógeno. Pero la forma en que se descompone no da como resultado un beneficio de fertilizante de nitrógeno para la próxima cosecha.

No sabemos exactamente por qué. Esperábamos que proporcionara un beneficio de nitrógeno, pero, por desgracia, no fue así ", explica el investigador Matt Ruark.

De esta manera, lo que sí parece estar claro es que el patrón de descomposición de rábano necesita ser explorado más completamente para obtener más información.

Y tal vez, dijo Matt Ruark, el rábano podría ser más beneficioso si se mezcla con una cobertura de invierno resistente.