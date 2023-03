Coexphal analiza los impactos de las novedades normativas en el sector durante este 2023

La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, Coexphal, ha celebrado una jornada titulada ‘Impacto estratégico de las novedades normativas para 2023’ en colaboración con el Despacho de Abogados de Garrigues y con el patrocinio de Cajamar. Durante este encuentro, al que han asistido un gran número de gerentes, responsables del departamento financiero y de recursos humanos de las comercializadoras asociadas, se ha tratado de resolver las inquietudes y dudas que está originando toda la nueva normativa que se comenzó a implementar en 2022 y que continuará durante este año con especial atención a la Ley de la Cadena Alimentaria y el Real Decreto de Envases y de Residuos de Envases.

Por su parte, Miguel Ángel López, socio codirector del Departamento Agribusiness del Despacho Garrigues, ha hablado sobre la Ley de la Cadena Alimentaria: “Hay cuestiones de especial incidencia este año con la Ley de la Cadena Alimentaria por el escenario que tenemos de alta inflación y cómo esto afecta en la negociación con algún cliente y con proveedores. También es igualmente importante la puesta en marcha del registro de contrato que va a ser obligatorio a partir del 30 de junio y hemos explicado su funcionamiento y también sus sanciones. Tenemos un acuerdo suscrito con Fepex, y en esta relación que tenemos con Coexphal a través de la Federación, sabemos cuáles son las inquietudes que tiene el sector con respecto a este tema”.

Inmaculada Soler moderó esta jornada informativa, en la que también ha participado José María Zalbidea, secretario general de Fepex

López ha continuado explicando cuestiones relativas a las sanciones de esta ley: “Las sanciones se dividen entre leves, graves y muy graves. Hemos explicado que la acumulación de sanciones leves supondrá una grave y la acumulación de graves equivaldrá a una muy grave, y esto es muy importante a tener en cuenta. Además, hay otro artículo que te dice que las sanciones no deben ser nunca inferiores al beneficio que obtiene el infractor, y eso es algo que normalmente no se tienen en cuenta a la hora de calcular si a alguien le sale a cuenta o no el incumplir la norma”.

Francisco Sánchez Hernández, counsel de Derecho Administrativo, Urbanístico y Medio Ambiente del Despacho Garrigues ha explicado que el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases es una norma muy compleja y muy extensa en obligaciones y establece multitud de nuevas obligaciones para las empresas. “Nosotros hemos querido detenernos en la inscripción en el registro de envases porque son las obligaciones más inmediatas que establece la norma, así como de la declaración anual en cuanto a los envases puestos en los mercados. El Decreto de Envases ya está en vigor y cuenta con determinadas obligaciones que su entrada en vigor se va a ir produciendo paulatinamente, y el plazo máximo para la inscripción que en principio estaba previsto que terminara el 29 de marzo se ha ampliado, como así nos han informado desde Coexphal, más allá del 29 de marzo con objeto de permitir que todos los productores de producto se inscriban”.

Otra de las normas que van a generar mayor impacto para el sector agroalimentario es la modificación de la Ley General de Subvenciones, que pueden afectar de forma especial a las OPFH, en la medida en que las OPFH son los vehículos de la PAC que canalizan las subvenciones a través de los fondos operativos. “Esta modificación ha supuesto un obstáculo de acceso adicional para poder percibir ayudas públicas y es estar al corriente con los proveedores en los plazos de pago establecidos por la Ley de Lucha contra la Morosidad. El impacto es muy evidente porque supondrá establecer nuevas políticas de tesorería para poder tener todas las facturas dentro de estos plazos de pago para poder ser beneficiario de la subvención. En la coyuntura actual no se sabe muy bien hasta qué punto esta modificación sea realmente un acicate para que las empresas cumplan con la Ley de Morosidad o por el contrario les va a suponer problemas”.

Al finalizar el seminario se estableció un turno de preguntas en el que las empresas han podido resolver sus dudas e inquietudes

También han participado del Despacho de Abogados de Garrigues, Bartolomé Úbeda Bermúdez, socio del departamento de Derecho Tributario, Antonio Morga Martínez, asociado senior de la práctica de Derecho Tributario; Francisco Javier Rojas, socio responsable del área de Derecho Laboral y Javier Navarro Arias, socio del departamento de derecho Laboral;