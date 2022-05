Innovar para una alimentación sostenible: BASF participa en Food 4 Future

BASF participa activamente en Food 4 Future - Expo Foodtech, el evento de referencia en innovación y tecnología para los profesionales de todos los segmentos de la industria de alimentación y bebidas, que se celebrará en el BEC de Bilbao del 17 al 19 de mayo.

Con su amplio portafolio, BASF está presente a lo largo de toda la cadena de valor de la industria alimentaria, ofreciendo semillas hortícolas para una alimentación saludable y atractiva; desarrollando soluciones innovadoras para la protección de cultivos y la nutrición animal; aportando ingredientes de alta calidad, para la fabricación de suplementos dietéticos, la nutrición funcional y fortificación de alimentos. Además, es proveedor de productos para la limpieza y desinfección de las instalaciones de la agroindustria y de la industria alimentaria en general, así como de plásticos biodegradables que contribuyen a la reducción del desperdicio de alimentos y la generación de compost de calidad, el cual, utilizado como abono, vuelve a tierra, cerrando el ciclo.

En este marco y bajo el lema “Innovamos para una alimentación sostenible”, la multinacional alemana estará presente con un stand, E537, en el pabellón 1 y en el en congreso “Food 4 Future World Summit”, donde expondrá las soluciones más innovadoras desarrolladas recientemente en el sector de la agricultura, la nutrición humana y la nutrición animal.

“La química, y BASF como empresa líder en esta industria, tienen un papel clave en la transición hacia un mundo más sostenible. La ciencia pone al servicio de la sociedad todo su conocimiento y su potencial investigador para conseguir soluciones que incrementen la calidad de vida actual y futura de las personas. La alimentación segura, saludable y sostenible, así como el consumo responsable de alimentos son algunos de los retos cruciales que enfrenta la humanidad. BASF trabaja para ofrecer soluciones a estos grandes desafíos”, explica Carles Navarro, director general de BASF Española.

¿Cómo contribuyen las diferentes unidades de negocio de BASF a este reto a lo largo de la cadena de valor del sector alimentario?

La división de Soluciones Agrícolas ofrece a los agricultores una gama completa de productos y tecnología para impulsar la sostenibilidad y competitividad del sistema agroalimentario. Entre ellas destacan las herramientas digitales para fomentar la agricultura de precisión, como Agrigenio Vitae, un sistema de apoyo a la toma de decisiones (DSS, Decision Support System) para la gestión sostenible de los viñedos.

El negocio de semillas hortícolas, Vegetable Seeds, que opera en el mercado bajo la marca Nunhems®, expondrá en el BEC nuevos conceptos y formatos en frutas y verduras que aportan soluciones sostenibles y saludables, sin renunciar a las cualidades de sabor y textura, muy valoradas por los consumidores: Kisy®, una sandía personalizada de menos de 1 kg; Sunions®, una cebolla que no hace llorar; RedNoir®, un tomate con un altísimo contenido en bioactivos funcionales y Green Queen F1, una alcachofa con una vida poscosecha superior, es decir, que se mantiene fresca por más tiempo. Esta característica contribuye a reducir el desperdicio en el lineal de los supermercados y también en los hogares, ya que el consumidor dispone de más tiempo para consumirla.

Estas soluciones se adaptan a las generaciones más jóvenes y los hogares individuales con el objetivo de aumentar el consumo per cápita de frutas y verduras en el futuro.

La división de Nutrición Animal, dedicada al desarrollo y producción de aditivos para piensos, suministra productos altamente efectivos como vitaminas, carotenoides, enzimas y ácidos orgánicos entre otros. Como ejemplo de soluciones digitales innovadoras, destaca Opteinics, un software de métricas de sostenibilidad para minimizar el impacto ambiental de la proteína animal y una solución de espectroscopia NIR móvil para un análisis in situ, en el mismo campo, rápido y fiable de alimentos e ingredientes para animales, desarrollada juntamente con trinamiX GmbH. El dispositivo portátil de infrarrojo es un "laboratorio de bolsillo" fácil de usar, robusto y resistente al agua, al polvo o la suciedad, que permite acelerar y simplificar el análisis de los piensos y recibir información relevante sobre la calidad y el valor nutricional de las muestras con solo pulsar un botón. La solución mejora, de este modo, la formulación y el control de calidad de los piensos.

Por su parte, BASF Chemetall contribuye con su cartera de soluciones a la bioseguridad en las granjas, así como su aplicación en la industria alimentaria y cárnica. Sus productos son biodegradables. Tanto los biocidas. como Gardobond Additve H®, que no contienen Formaldehidos ni Glutaraldehídos, como los jabones Gardoclean S®, que tienen una alta densidad, lo que permite trabajar con dosificaciones muy bajas. Además, recientemente ha lanzado al mercado un ácido para el sector alimentario, Gardacid P 4368®, que limpia los paneles de granjas y posibilita importantes ahorros a las explotaciones e integradoras.

El portafolio también incluye productos ecológicos, entre los que destaca el primer jabón alcalino ecológico con etiqueta Ecolabel, Gardoclean S 5099®.

Además de sus características técnicas, estos productos destacan por el control y reducción de las emisiones de carbono, porque no producen residuos y son respetuosos con el medio ambiente.

La unidad de Polímeros Biodegradables estará presente con ecovio®, el plástico biodegradable-compostable. Este material tiene aplicaciones en toda la cadena alimentaria. Aplicado en la producción de alimentos, se utiliza como film acolchado para la protección de los cultivos. En el envasado y consumo, prolonga la vida útil de las frutas y hortalizas, reduciendo así el desperdicio de alimentos. También facilita la gestión de biorresiduos de manera eficiente; aumenta la calidad del compost, el cual, convertido en abono, vuelve a la tierra.

Food 4 Future World Summit: conferencias de primer nivel

BASF participará activamente en el certamen se concentrará en el Food 4 Future World Summit, el mayor congreso europeo sobre innovación tecnológica en alimentación y bebidas.

El primer día de congreso, 17 de mayo, dedicado a la producción inteligente de alimentos de la industria pesquera, cárnica y agritech con el empleo del big data o la Inteligencia Artificial, Konstantin Kretschun, Responsable de la División de Soluciones Agrícolas de BASF en España, ofrecerá una ponencia sobre “Tomorrow's Agriculture: Right Balance. Better Yield”. Kretschun hablará sobre cómo el negocio de agro de BASF está integrando la sostenibilidad en su estrategia y en su actividad diaria.

Bajo el título “From feed to farm to fork to the future – Innovations at BASF Animal Nutrition”, Álvaro Gordillo, Sales Manager – Animal Nutrition Europe, expondrá las tecnologías digitales incorporadas recientemente al portafolio con el objetivo de contribuir a una producción de alimentos más sostenible y con menos impacto ambiental, como Opteinics y la solución de espectroscopia NIR móvil, que permite tomar decisiones sobre el terreno.

El 18 de mayo, dedicado al tratamiento global de la sostenibilidad, Carles Navarro, director general de BASF Española participará en una mesa redonda con otros CEOs: “Focusing on Plant Based Products”, en el que se debatirá sobre la tendencia de los consumidores hacia las proteínas de origen vegetal y su impacto en la industria.

Por la tarde, Jordi Simón, Market Development & Sales Manager Iberia Biodegradable Polymers, explicará las ventajas de ecovio®, el plástico biodegradable compostable, en la ponencia titulada “Certified biodegradable ecovio® contributes to close food circle effectively”.

El 19 de mayo, centrado en el análisis de la salud y seguridad alimentaria con empleo de nuevas tecnologías, Isabel Cayuela, Global Head of Crop Marketing and Strategy para hortalizas de hoja de la unidad de semillas hortícolas de BASF, bajo el título “Innovative solutions in vegetables for a sustainable and healthy eating”, expondrá los nuevos conceptos y formatos en frutas y verduras que aportan soluciones sostenibles y saludables, conservando las cualidades de sabor y textura en línea con la motivación de esta unidad de contribuir al desarrollo de la alimentación saludable de una manera sostenible y atractiva.

Por la tarde, Miquel Carreras, Key Account Manager Food Performance Ingredients de BASF Española, hablará sobre “Clean label trend in bakery”, “Etiquetas limpias en pastelería”, una solución sin números E para airear bizcochos que potencia su textura y volumen a partir de un sistema de producción innovador a base de proteína.