El buen hacer, más pronto o más tarde, siempre tiene premio. Este ha sido el caso de Smart Rural, una empresa vallisoletana especializada en aplicar la última tecnología para maximizar los rendimientos de la agricultura, reduciendo los costes de producción y contribuyendo a modernizar el campo dando la posibilidad al agricultor de obtener la rentabilidad que se merece por sus cultivos.

Smart Rural, que ha participado en la última edición de Infoagro Exhibition, que se ha desarrollado del 22 al 24 de mayo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce, recibió uno de los premios que la organización entregó en la última jornada, en su caso, por su buen hacer en materia de innovación aplicada a la digitalización de la agricultura.

La empresa vallisoletana basa su estrategia en la agricultura de precisión para conocer, de manera, exacta las necesidades de los cultivos y actuar sobre ellos de forma proporcionada, es decir, sin gastar más recursos de los necesarios ni quedarse cortos. Con ello, su objetivo se centra en convertirse en el socio tecnológico de referencia para las empresas agrícolas y así, incrementar su producción y reducir costes.

En la feria, la compañía ha participado en el recién estrenado espacio Smart Infoagro, una de las novedades en este certamen, reservado para empresas con soluciones inteligentes para mejorar la producción hortícola intensiva, la seguridad alimentaria y postcosecha. Allí, Smart Rural ha mostrado su Plataforma WebGis de visualización y análisis de los datos agro, que permite georreferenciar la información.

El director de Operaciones de Smart Rural, Sergio Rodríguez, presente en Infoagro Exhibition, mostró su satisfacción por la participación en esta importante cita porque supone un escaparate internacional de cara a la búsqueda de potenciales clientes que quieran apostar por dar el necesario salto a la modernización y la digitalización del sector agrícola. También agradeció a la organización de Infoagro Exhibition que haya tenido en cuenta a Smart Rural para el reconocimiento que les entregaron en la feria.

Aplican su tecnología para los cultivos de hoja, los viñedos, la optimización del agua para riego o la lucha contra el cambio climático

La empresa vallisoletana no es una desconocida en Almería. Smart Rural ya trabaja en el sureste nacional, en concreto, en la zona de Murcia, con cultivos de hoja, principalmente, lechuga al aire libre, por lo que atesora un gran potencial para aplicar este know how a la zona de Pulpí, donde se cultiva una gran cantidad de hectáreas de estos productos de la huerta. Gracias a su tecnología, las empresas pueden conocer el número exacto de unidades de cada cultivo de hoja y así optimizar la toma de decisiones para concretar los pedidos y la fijación de los precios ante los clientes.

Además, la compañía está especializada en el control del estrés hídrico y trabaja también con empresas vitivinícolas para identificar patrones que ponen al descubierto todo tipo de incidencias.