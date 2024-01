Usero: "Las abejas no pican, defienden lo que es suyo"

José Usero es profesor de la Escuela de Hostelería de Almería, dirige algunas tesis de los futuros ingenieros agrónomos de la Universidad de Almería, y entre sus muchas facetas también se dedica a la apicultura.

Es un apasionado de los insectos, y dedica gran parte de su tiempo a cuidar sus colmenas junto a su hija Andrea de forma incansable desde hace muchos años. Este es un mundo que le fascinó desde el inicio, el día a día de la abeja como productora y el estudio de sus comportamientos.

Pese a todas las dificultades actuales, este apicultor defiende esta actividad y pide que no les dejen olvidados, no le teman a las abejas, y respeto para todos aquellos que se dedican a cuidar de sus colmenas.

–¿De dónde le nace esta pasión por la apicultura?

– A mi lo que me gusta es la investigación, y considero que las colmenas son muy necesarias ya que sin ellas prácticamente no habría cosechas de fruta, cereales, vegetales… Aunque su verdadero fin ha sido siempre sacar la miel como medio de subsistencia, a mí lo que realmente me gusta es sacar cruces, sacar las reinas, y ver el comportamiento de las abejas.

–¿En qué consiste su labor como apicultor?¿Es una labor complicada?

–Mucho más de lo que parece. El trabajo del apicultor es cuidar de las abejas y mantenerlas en condiciones óptimas. La colmena no es llegar, ponerla y se acabó. Tienes que conocer muy bien la actividad ya que hay que buscar zonas cercanas al agua, ponerlas mirando al sur para que reciban el máximo de horas de sol, y que así no tengan que regenerar el calor suponiendo un ahorro de energía en beneficio de la colonia.

–¿Cuánto es el tiempo de vida de una colmena?

–Una abeja en este tiempo vive unos 3 meses, mientras que en verano vive 40 días porque el trabajo es máximo. Cuanto menos trabajadas estén, será más rentable. A veces se para la colmena para mantenerse y esperar que llegue el buen tiempo, pero si no quieres que ocurra tienes que cambiarlas de lugar, aparte de buscando las zonas de floración, buscando la temperatura idónea.

–¿Cuántas colmenas tienes?

–Muchas. Son abejas de raza Buckfast, una especie que es poco agresiva. Al igual que con otros animales como los perros, hay razas más agresivas y otras mucho más nobles.

–¿No le teme a las picaduras?

–No, las abejas no pican, lo que hacen es defender lo que es suyo. Hay que conocerlas y saber sobre ellas. Si no metes la mano en la colmena ellas no te pican, porque lo que defienden es su habitáculo que es el interior de la colmena, fuera no pasa absolutamente nada. La abeja pica dependiendo de tres factores: la época del año, el tipo de abeja y las condiciones físicas de la persona (Vestimenta, olor...etc)

–¿Qué ocurre en época invernal con las colmenas?

–En primavera y verano es cuando las colmenas son más potentes, pero el resto del año están criando. En esta época hay que buscar lugares en los que la colmena consiga una temperatura cercana a los 30 ºC, ya que es vital que se mantenga para las crías y evitar la enfermedad de “Pollo escayolado’. Con el frío además es menos probable que una abeja te pique, lo hará si estás cerca y se choca contigo accidentalmente, pero puedes estar cerca sin protección perfectamente.

–¿En qué consiste dicha enfermedad?

–Es cuando la larva muere de frío y le ataca un hongo debido a la humedad. Como hace frío no se evapora el agua, de manera que se acumula y crecen las esporas del hongo dentro de la cría.

–Tiene varios equipos de protección, ¿Por qué son todos blancos o amarillos?

–Lo más importante es no vestir de negro, porque su enemigo general es el oso, y pueden confundirte con un depredador ya que es algo que está intrínseco en ellas de forma innata. Al oso no le gusta la miel, lo que le gusta es la proteína de las larvas y para ello también destruye la miel. Nos vestimos de estos colores porque detectan rayos gamma mediante los que distinguen los tipos de flores, y para ellas el blanco es un color neutro puesto que la mayoría de las flores tienen color blanco o amarillento.

–¿Cómo ha evolucionado la labor del apicultor con el paso del tiempo?

–En los pueblos, de toda la vida hemos tenido colmenas para el autoabastecimiento ,pero la gente de antes hacía esta actividad prácticamente desde la ignorancia. Conforme pasan los años, gracias a la investigación va perfeccionándose mucho y se tiene más conocimiento sobre las razas, los tipos de flores, las temperaturas…etc.

–¿Vive mucha gente de este negocio?

–Cada vez hay menos gente que se dedica a las colmenas, pero ha aumentado el número de personas que pueden vivir de ello, algo que antes no era habitual. Los apicultores de antes vendían como mucho tres o cuatro botes a conocidos y vecinos, pero ahora sí que quien quiere puede vivir de esto.

–En cuanto a la legislación, ¿Cómo funciona?

–Tienes un libro de explotación donde figura la cantidad de colmenas, el número de explotación que es su elemento identificativo, las curas que se le han realizado y se le van a realizar…etc. Además tienes que disponer de un permiso de traslado. Si tienes colmenas fijas o trashumantes también debe de figurar en los papeles, y cada vez que las mueves debes registrarlo en este libro que es la guía de las colmenas.

–¿Cuáles son los principales problemas que has encontrado a la hora de realizar esta actividad?

–La desinformación. Existe una gran desinformación principalmente en un sector que está directamente relacionado con la apicultura: la agricultura. En algunas ocasiones he llevado mis colmenas a cultivos de sandía y otras frutas y cuando he aparecido he tenido que volverme con ellas porque no había flores hembras. Aunque aparentemente estaba completamente floreado, se trataban de flores macho. La planta de la sandía echa cuatro flores macho y una hembra que es la que poliniza la abeja. El problema es que la mayoría de los agricultores no conocen el funcionamiento y en cuanto ven las flores piensan que es el momento, porque el dinero les vuelve impacientes.”