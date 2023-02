Los apicultores de Almería reclaman ayudas para poder subsistir

El sector de la apicultura alzará hoy la voz en un calendario de movilizaciones para protestar ante la creciente importación de miel extranjera a España y la falta de ayudas por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a los profesionales, como informó Coag Almería este lunes. Hasta Sevilla acudirán muchos apicultores almerienses, que cada año tienen más problemas para vender sus productos a un precio adecuado.

Un veterano apicultor de Oria, Manuel Pérez Reche, explica a Diario de Almería la actual situación. "Las mieles de fuera están entrando sin control, a unos precios muy bajos y las nuestras se quedan casi todas en los almacenes. Son de peor calidad, pero al no tener etiqueta, el consumidor no sabe qué está comprando", asegura. "Son muy diferentes, son mieles que están procesadas y no tiene la calidad de las andaluzas. El néctar que tenemos aquí es buenísimo, tenemos poco, pero es de mucha calidad y la miel sale muy buena", indicaba el almeriense.

Entre enero y noviembre de 2022 se importaron por parte de las industrias españolas envasadoras un total de 35.260 toneladas de miel. Esta cantidad ya supone 3.633 toneladas más que lo importado en todo el año 2021 y 3.009 toneladas más que en todo el año 2017 (año récord de importaciones en España hasta ahora).

Manuel Pérez, apicultor de Oria "Las mieles de fuera están entrando sin control, a unos precios muy bajos y las nuestras se quedan casi todas en los almacenes"

Pero además del tema de la miel importada, está también la necesidad de ayudas por parte ministerial. Manuel denuncia la situación. "Nos dejaron fuera de las ayuda de sequía, de las ayudas de la Guerra de Ucrania y también fuera de los sectores profesionales para el descuento para el gasoil. Vamos a luchar para que nos ayuden, estamos en una situación insostenible", se lamenta.

"Como no tengamos otra ayuda y más medios, malamente. Los productos naturales cada vez son menos rentables, están saliendo jarabes para procesar otras mieles y abaratarlas", finalizaba un Manuel que apoya todas las reivindicaciones de los apicultores andaluces.

Reclamaciones del sector

En nota de prensa, Coag indicaba las principales peticiones del sector. Entre otras, exigen al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que conceda ayudas directas por colmena para poder superar este grave momento de crisis. Éstas ayudarían a compensar parcialmente el sobrecoste de mantenimiento de las colonias de abejas y la pérdida de producción, en un contexto de grave crisis de mercado. Desde Coag se demanda un importe de ayuda de 10 €/colmena para el total de colmenas censadas en REGA a fecha 1 de enero del 2022 y gestionadas por ATP, con un límite de ayuda por explotación de 1.000 colmenas.

Además, debe incluirse al sector apícola profesional entre los sectores a los que se prorroga en 2023 la ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo. En las explotaciones apícolas profesionales, tanto estantes como trashumantes, el combustible es uno de los costes de producción que condicionan más la cuenta de resultados.

Manuel tiene alrededor de 640 colmenas La explotación de Manuel es grande. Repartidas entre Oria, Granada y Murcia, este apicultor almeriense tiene alrededor de 640 colmenas, que le producen en torno a 14 kilos cada una. Su producción es grande y consiguió venderla antes del verano casi en su totalidad, pero a unos precios bastante más bajos de los deseados. "Ofrecen un precio por debajo de coste. Te ofrecen 3,30 ó 3,40, cuando lo justo es de 4,00 ó 4,25 hacia arriba. El resto son pérdidas. Si los precios estuvieran bien, medio nos defendemos".

Igualmente, rechazan las nuevas exigencias burocráticas que quieren imponerse a las explotaciones apícolas españolas. El Ministerio debe atender con flexibilidad a las particularidades del sector en la futura aplicación de los reales decretos de trazabilidad, identificación y registro de determinadas especies animales así como de veterinario de explotación y plan sanitario integral.

Finalmente, también piden que se promueva la autorización de nuevos medicamentos contra la varroosis para que los apicultores puedan seguir haciendo frente a esta enfermedad parasitaria endémica y sortear la cada vez mayor resistencia de este parásito a los acaricidas existentes.