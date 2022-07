La agricultura en Almería nada tiene que ver hoy día con la que se desarrollaba hace 50 años. Este sector, tan importante para la provincia, da trabajo directa o indirectamente a una gran parte de la población. Aitana Álvarez es una de esas trabajadoras que sin ser agricultora está en permanente contacto con los cultivos, desarrolla su labor como técnico auxiliar de campo en el Grupo Agro San Isidro. Está familiarizada con los diferentes productos que se cosechan en Almería y trabaja a diario codo con codo con el agricultor, por eso no duda en decir que “estar con los agricultores es un aprendizaje continuo. Es un intercambio de conocimientos”. Forma parte de ese grupo de hombres y mujeres que siguen con cariño y con atención la evolución de los cultivos para elaborar los conocidos como cuadernos de campo.

–¿Cómo llega a este mundo?

–Fue de manera fortuita, aunque es cierto que siempre he estado interesada en el campo, de hecho soy licenciada en Ciencias Ambientales. Lo que ocurrió es que comencé a trabajar desde muy joven en la hostelería y me acomodé porque se adaptaba bien a mi vida personal, pero llegó la COVID-19 y todo cambió. Se acabó esa estabilidad que tenía y como el campo siempre me ha encantado y además tenía nociones, decidí dar el salto. Lo cierto es que estoy muy contenta y ahora sigo estudiando para poder ser técnico agrícola.

–¿Cuál es su principal labor?

–Yo estoy trabajando, sobre todo, realizando los llamados “Cuadernos de campo”. En una de las empresas del Grupo Agro San Isidro. Tenemos la certificación conocida como GLOBALGAP y debemos llevar un control exhaustivo de todo el trabajo que hacen los agricultores que están certificados con este sello. En una gran parte de las grandes superficies europeas se exige esta certificación para poder vender los productos. El consumidor exige productos de primera calidad y vemos como existe una gran preocupación por la seguridad alimentaria y la protección del medioambiente. Nosotros con este sello damos un paso más para garantizar la calidad de nuestras frutas y hortalizas y apostamos por el cumplimiento de buenas prácticas.

–Esto supone, además, un continuo control al trabajo que realizan los agricultores, ¿cómo lo viven ellos?

–En general el agricultor se adapta bien a los continuos cambios que va pidiendo el mercado. Es cierto que la agricultura ha evolucionado mucho en los últimos años y ello ha sido también posible porque este sector ha comprendido que hay que dar calidad al consumidor. Si queremos tener una agricultura competitiva no podemos dejar de trabajar y demostrar que nuestros productos son excepcionales y que cumplen todos los estándares europeos.

–¿Cómo se ha vivido en el campo este último año?

–Ha sido un año en el que se han vivido momentos muy buenos porque los precios han sido muy favorables pero también es cierto que los agricultores han tenido que soportar un aumento importante del valor de los insumos. Otro factor que ha influido muchísimo en el desarrollo de la campaña ha sido la meteorología, en esta ocasión el mal tiempo ha traído también un aumento desproporcionado de las plagas a las que hemos tenido que hacer frente.

–Con sus buenos y sus malos momentos, ¿está contenta con su trabajo?

–Sí, muy contenta. Estoy en permanente contacto con el agricultor y no solamente ayudas a que se cumplan las medidas exigidas por Europa sino que eres una parte más de la cadena agroalimentaria.