La agricultura sigue siendo masculina

Esta ley se creó como figura clave para promocionar la incorporación de las mujeres a la actividad agraria. La titularidad compartida es una figura jurídica de la explotación agraria a la que pueden acogerse aquellas parejas que comparten el trabajo y gestión de la explotación. Permite que la administración, representación y responsabilidad de la explotación sea de las dos personas titulares, fomentando la igualdad entre ambas. Con su aplicación se podrían evitar situaciones como, por ejemplo, la vivida por Dolores Rodríguez que tras 40 años dedicada a la agricultura junto a su marido, no ha tenido acceso a los beneficios que él si ha disfrutado, tras la jubilación. No podemos olvidar que las mujeres representan más de un tercio de las personas que trabajan en las explotaciones agrarias familiares, pero, en la mayor parte de los casos, tan sólo los hombres figuran como titulares de las explotaciones mientras que ellas aparecen como cónyuges en la categoría de “ayuda familiar”. Pese a que la inmensa mayoría de las mujeres agricultoras comparten las tareas agrícolas de las explotaciones familiares con sus parejas, estas actividades son consideradas como una extensión de sus tareas domésticas y de cuidados .

Hablar de la “Huerta de Europa” es hablar de Almería. Una provincia de la que salen a diario miles y miles de kilos de frutas y hortalizas para toda España y Europa. La agricultura fue hasta la década de 1960 el soporte principal de la economía española pero la población activa agraria se ha reducido mucho en los últimos decenios. La emigración de las zonas rurales ha afectado sobre todo a la población joven, jornaleros e incluso pequeños propietarios que han dejado sus propiedades en manos de quienes permanecen como agricultores. Almería, sin embargo, ha encontrado en la agricultura un sector importante para el desarrollo de la provincia, donde trabajan por igual hombres y mujeres especialmente en la zona conocida como Campo de Dalías y en la Comarca de Níjar . Por eso llama la atención que la Ley 35/2011 sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias no haya tenido la aceptación esperada y a fecha de julio de este año las inscripciones en el Registro de Explotaciones agrarias de Titularidad Compartida del Ministerio (RETICOM), refleja sólo 14 inscripciones en Almería y si hablamos de toda Andalucía la cifra se eleva a 36.

En agricultura uno más uno no son dos

Lola Giménez estudió Magisterio pero decidió seguir el impulso de su corazón y hace 20 años que se decantó por la agricultura. Ella es una de tantas mujeres que ha decidido que el campo es su vocación. Se hizo autónoma y cogió las riendas en solitario de una explotación de 18.000 metros cuadrados. Ha llorado y sufrido por la agricultura. Fue una de tantas afectadas en el Campo de Níjar por la granizada que acabó con su producción “me quería morir. Cuando llegué y vi que lo había perdido todo. El invernadero cayó por el peso del granizo y acabó con la cosecha que empezaba en ese momento. Fueron momentos muy duros”.

Las ayudas no le llegaron y tampoco tenía asegurada la cosecha, así que sólo le quedó el recurso del trabajo para poder salir de nuevo adelante. Se siente orgullosa de todo lo conseguido hasta ahora pero tiene claro que en la agricultura “uno más uno no son dos. Hay muchos factores que influyen en las cosechas y no por tener más terreno en cultivo vas a ganar más dinero. Tampoco un año se parece al siguiente”.

Hace 20 años comenzó en la agricultura convencional pero 5 años atrás decidió pasar a la ecológica y desde entonces es parte del grupo de agricultores que comercializa sus productos con la empresa ecológica Níjar Green Bio, “soy una convencida de este tipo de agricultura. Apuesto decididamente por un cultivo más sostenible y que quiera desterrar el uso de los pesticidas de nuestras tierras. Tenemos que apostar por dar a los consumidores los mejores productos y más sostenibles. Hay mucha competencia de países terceros y nuestra lucha está en la calidad”, concluye.