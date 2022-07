Unas 11.000 hectáreas este año de sandías en Almería

Si hacemos una lista de las frutas que en Almería tenemos asociadas al verano, sin lugar a duda encabezando esa relación encontraremos a la sandía. Una fruta que se cultiva en la provincia y que desde aquí llega a toda España y Europa. Andrés Góngora, secretario provincial de COAG Almería, calcula, según las primeras apreciaciones, que este año en la provincia unas 9.000 hectáreas de invernadero han producido sandías y alrededor de 2.000 hectáreas al aire libre. Aunque todavía no se ha hecho el balance general se cree que en 2022 ha bajado el terreno dedicado a esta fruta entre el 1 y el 2%, “la campaña este año ha estado marcada por las condiciones climatológicas que hemos tenido tanto en primavera como en invierno. El campo ha tenido que afrontar una meteorología muy dura y perjudicial para la producción. Esto ha provocado irremediablemente una reducción de la producción que ahora mismo está cifrada en un 40%. En cuanto a los precios, también ha sido un año atípico. El inicio de la campaña fue muy bueno pero, desgraciadamente, ahora mismo tenemos que decir que ha habido una bajada muy brusca en origen tanto en melón como en sandía. Esta situación tan adversa para el agricultor, sin embargo no se ha traducido en una ventaja para el consumidor y estamos viendo que sigue pagando unos precios muy altos. Nos llegan protestas de que a pesar del calor y siendo una época propicia para ello los consumidores no están comprando la cantidad habitual de estos productos estivales. Esta situación de congestión en el canal comercial está generando problemas importantes y no podemos olvidar que todavía queda la producción al aire libre”.

Andrés Góngora se lamenta de que “hoy se está pagando el precio de sandía en el campo por debajo de los 35 cts/kg, llegando incluso a cotizar a los 6 cts. Cantidades muy inferiores a las que al agricultor de un invernadero le cuesta producir”. El responsable sindical se queja de la gran diferencia de precio que existe entre lo recibido por el agricultor y lo que el consumidor tiene que pagar. En su opinión debería existir una mejor coordinación para que no se produzca esta diferencia tan grande de precios, “hay que coordinar mejor y que al consumidor le lleguen unos precios mucho más justos porque ahora mismo en España el ritmo de producción de sandía y de melón es bastante alto y sin embargo hay miles de familias en nuestro país que seguro no están consumiendo la fruta que quisieran llevar a su casa”.

Se calcula que en mayo la producción ha bajado en la provincia de Almería alrededor de un 40%

En la actualidad la temporada de sandías de invernadero en la provincia de Almería está en la recta final aunque en este 2022 se ha alargado un poco más en el tiempo “normalmente termina a finales del mes de junio y empieza la sandía en la calle pero este año excepcionalmente se ha prolongado la producción en el invernadero y retrasado la recolección en el exterior. Es otra prueba más de un verano atípico con menos kilos. En mayo se ha perdido bastante producción, en junio se ha equilibrado pero con los precios ha pasado lo contrario en mayo los precios han sido buenos pero en junio se han desplomado”.

Los datos que maneja COAG-Almería apuntan a que un 70% de la producción de sandía convencional almeriense se queda en España y un 30% se exporta. Estos porcentajes varían enormemente cuando hablamos de la producción ecológica, “el consumidor español todavía no demanda la sandía ecológica. Nosotros calculamos que de las aproximadamente 1.500 hectáreas que hay de este tipo de producción prácticamente la totalidad va al extranjero, sobre todo Suiza y Alemania demandan mucho esta variedad”, resalta Andrés Góngora y añade que durante unos años se ha producido un aumento considerable del terreno dedicado a la producción ecológica de esta fruta pero en la actualidad se ha estabilizado la producción “está por ver si la crisis también va a afectar a la demanda de estas variedades por el momento no podemos aventurarnos a lanzar unas previsiones porque el mercado va cambiando continuamente y todos los acontecimientos que están ocurriendo fuera de España también está repercutiendo en nuestro sector”.

En los últimos días se ha comenzado a notar un aumento de ventas de esta fruta en las grandes y pequeñas superficies pero sólo será a final de campaña cuando se pueda hacer un balance correcto de todo lo que ha dado de si esta última cosecha de sandía que se ha tenido que enfrentar a la calima, a la DANA, a un aumento de las plagas que han azotado los cultivos sin dejar tregua, a un aumento desmesurado de los insumos que causaba una elevación de los costes, a un COVID que no ha terminado de irse y provocaba también una adaptación obligatoria de todas las instalaciones para poder hacer frente a la pandemia y tampoco podemos olvidar la subida de la energía o el incremento del precio del combustible al que hemos asistido en los últimos meses.