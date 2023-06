“Sean inteligentes, sean felices y para ello ¡coman pescado!”

–Creemos y luchamos por una pesca competitiva, digitalizada, eficiente en consumos, productiva, selectiva, mirando al producto y al consumidor y de bajo impacto en el ecosistema, siempre sostenible. España es un país eminentemente marítimo donde la explotación de los recursos marinos tiene una importante tradición, ya en la Edad Media se estableció redes de conexión entre diversos puertos y las ciudades de interior. Nadie va a velar más por los ecosistemas marinos que los pescadores cuyas vidas dependen directamente de ellos. Pero hay que hacer mejoras, por ejemplo, en las embarcaciones haciendo hincapié en la habilitación y la seguridad, fabricando barcos más robustos, grandes y seguros, con mejor tecnología para minimizar la huella de Carbono, eliminación de consumo de hidrocarburos orgánicos. Todo siempre posible gracias a la gestión de caladeros que hacen que tengamos una pesca sostenible, no por hacer barcos nuevos y grandes y potentes en tecnología se va a pescar más si no que se va gestionar mejor, más rápido y más seguro. También se tiene que mejorar la situación de gestión de caladeros, mirando equitativamente la otras dos partes, la social y la económica, si esto se consigue, tendríamos la solución a otro gran problema que es el relevo generacional ya que se volvería una actividad económicamente estable que, junto a las campañas de formación, tendría mayor demanda de puestos de trabajo permitiendo la continuidad de la continuidad de la actividad pesquera. Así, que confiamos en que la política europea cambie y tenga en cuenta también la parte social y económica del pescador, sobre todo en lo que respecta a las decisiones adoptadas sobre las zonas protegidas. El sector pesquero está creciendo, está unido y a pesar de las dificultades imprevistas acaecidas en los últimos años (Covid19, Guerra en Ucrania, subidas de gasoil,…) se mantiene fuerte y cumpliendo su objetivo: Llevar el mejor producto a los hogares españoles. Así que me despido en esta entrevista en la misma línea que mis presidentes, andaluz y nacional, con un deseo para todos: Sean inteligentes, sobre todo sean feliz y para ello… ¡coman pescado!

–¡Incuestionable! El pescado es uno de los alimentos más sanos y nutritivos. Tiene tantas proteínas como cualquier carne, es rico en vitaminas y minerales y, según la variedad, tienen también un alto contenido en Omega 3, ácidos grasos beneficiosos para la salud cardiovascular. Comer pescado ayuda a tu organismo a mantener sus niveles más óptimos ya que regula los niveles de colesterol, reduce el riesgo de padecer diabetes, es una fuente de vitaminas, como la vitamina D, entre otras. Además, es bueno contra la depresión y la ansiedad y esto no lo digo yo, está científicamente demostrado que comer pescado influye directamente en nuestra salud mental. El presidente nacional no termina una entrevista sin recomendar “comer pescado porque es muy saludable” y él conoce bien este producto.

–El relevo generacional es uno de los temas que siempre está encima de la mesa y por el que trabajamos sin descanso. La pesca exige sacrificio, mucho tiempo en la mar, un horario diferente,… pero también aporta “algo”, que sólo ellos conocen, que te atrapa y hace a los pescadores de una casta diferente. No conozco a ningún marinero que no ame su trabajo, que no lo viva con entrega, que tema las horas invertidas en faenar, el frío, la lluvia, la mar brava, … Todos los que he conocido, y en este tiempo han sido mucho, son ejemplo de vocación, de amar aquello que hacen. Para conseguir la continuidad de la actividad pesquera se trabaja día tras día, desde las Federaciones de Cofradías de Pescadores, y se hace mediante la búsqueda continua de formación de jóvenes que quieran asumir el testigo y proseguir el camino, también velando por los intereses y condiciones laborales de los pescadores, solicitando ayudas para iniciar nuevos proyectos,… Vienen a mi mente muchos marineros jóvenes que son realmente felices en su trabajo, y… ¡marineras! Como en todo, el papel de la mujer se está poniendo en valor y, en el caso del sector pesquero, es imprescindible. La mujer ha estado siempre al lado del hombre, sacando la pesca adelante, aunque en un lugar a la sombra. Hoy, los tiempos están cambiando, cada vez vemos más patronas y cada vez más se reconoce esta labor desempeñada desde su origen. Es gratificante también este compañerismo y como, hombres y mujeres, van a una, van a la mar.

–El sector pesquero vive tiempos revueltos, momentos complicados. Si echamos la vista atrás, durante el confinamiento más estricto por Covid 19, la pesca fue declarada “actividad esencial”. A los pescadores se les pidió que continuaran faenando para que no faltara el alimento en los hogares españoles. Si hacemos memoria, las mascarillas llegaron en su día incluso a escasear y, a pesar de tener que salir al mar, no podían contar con las medidas de seguridad oportunas. Ni mascarillas, ni medidas de seguridad, ya que en una embarcación pequeña debían trabajar hombro con hombro. Desde la Federación Nacional hicimos una campaña de comunicación pidiendo mascarillas… lo bonito y sorprendente de todo fue ver la humanidad y solidaridad de la ciudadanía, ya que fueron quienes cosieron para nuestros marineros cientos de mascarillas. Pasado estos difíciles momentos parece que se ha olvidado y cada día se pide nuevos sacrificios a los pescadores… Si nos centramos en Andalucía, en términos nacionales, representa un 11% de actividad, es la segunda comunidad autónoma en materia pesquera, por detrás sólo de Galicia, que representa el 36 % del sector pesquero en España. Adentrándonos en la pesca en el Mediterráneo, podemos decir que buena parte de la flota está en peligro después de que Bruselas le haya reducido la faena a menos de 150 días al año. Los más de 90 barcos andaluces que faenan en el Mediterráneo han perdido otro 7% de días que pueden salir a pescar. Una reducción que se suma a la acumulada del 30 por ciento durante los últimos dos años. Otros de los problemas al que nos enfrentamos es la falta de relevo generacional, ya que el 40% de los pescadores tiene entre 45 y 65 años y ya hay buques que no salen a faenar porque no encuentran trabajadores que se embarquen. Lo cierto es que no será la primera vez que el sector pesquero nade a contracorriente y deje atrás los temporales más duros. Ahora, más que nunca, el sector está muy unido y ya sabéis: la unión hace la fuerza. Yo, que trabajo a su lado, puedo decir que es admirable y plausible cómo afrontan su trabajo, su día a día y los cambios de marea que te dan las circunstancias. Además, cada vez más, la Administración andaluza, desde su Consejería y DGP apuesta por políticas pesqueras efectivas que responden en parte a estas pérdidas del sector y que contribuyen a la mejora del sector, como subvenciones en lo que a paradas temporales se refiere; ayudas a jóvenes pescadores para la creación de empresas para el ejercicio de la actividad pesquera; inversiones a bordo mediante la sustitución o modernización de motores...

El entrenador de atletismo Emilio Campra era su abuelo

-Su abuelo era muy querido en Almería…

Sí, me emociona cada vez que me hablan de mi abuelo, Emilio Campra. Mi padre, su hijo mayor, que también se llama Emilio Campra, se casó con mi madre y se establecieron en Córdoba, donde nací y crecí y desde hace 14 años resido en Sevilla. Aquí casi siempre tengo que deletrear mi apellido porque no es común en la parte occidental de Andalucía, pero cuando llego a Almería la cosa cambia… allí soy una Campra más. Mi abuelo era una persona muy entregada y cuando creía en algo no lo dejaba, así se ganó el corazón de muchas personas que creyeron en él. Sabía estar a la altura en los malos momentos y en los buenos, con perseverancia y paciencia jamás abandonaba, ni dejaba que lo hicieran los demás. Recuerdo de pequeña que me tocó en el Día del Deporte del colegio participar en salto de altura, relevos y lanzamiento de peso… Yo nunca había participado en lanzamiento de peso y no me atrevía a hacerlo… mi abuelo no paró hasta que fui medalla de oro cuatro años consecutivos y después de mí ¡mi hermana pequeña! En los años 70 mi abuelo creó un estilo de lanzamiento de peso y es emocionante saber que su técnica se sigue utilizando por muchos deportistas de élite. Es curioso que hoy yo dirija la comunicación de las Cofradías de Pescadores, creo que a mi abuelo le habría encantado… él era un enamorado del mar y la pesca. Tengo el recuerdo desde pequeña de mi abuelo, mi padre y mi hermano Emilio saliendo con él al mar antes del amanecer.

-¿Le emociona saber que el Estadio lleva su nombre?

¡Qué pregunta! ¡Por supuesto! Mi familia y el deporte van de la mano. Es un valor que mi abuelo nos inculcó a todos, algo con lo que crecimos y que forma parte de nuestra familia. Mi abuelo siempre decía que “el atletismo proporciona nobleza y quien lo hace ya demuestra que es noble”, esos valores nos fueron inculcados generación tras generación. Considero un gesto muy importante que el Estadio lleve su nombre y me enorgullece ver que después de toda una vida de entrega y dedicación dejó una huella imborrable, no sólo a nivel profesional sino también personal y eso no se consigue todos los días.