–Este año la feria se celebrará en un contexto muy distinto al anterior, ¿se tienen ya previstas las medidas de seguridad y protección que se implantarán?

–Por supuesto, la seguridad de nuestros expositores, visitantes y personal organizador es una prioridad para nosotros. Sabemos que las condiciones actuales implican que deben aplicarse medidas especiales de seguridad y protección en la próxima edición. Messe Berlin está ya trabajando en estrecha coordinación con las autoridades federales pertinentes, las autoridades estatales y las autoridades sanitarias municipales para desarrollar un concepto apropiado.

–La fecha para solicitar expositor concluye el 31 de julio, ¿cree que habrá más reticencia a participar a causa de la COVID-19?

–Estamos muy contentos de poder afirmar que el ritmo de envío de solicitud de espacios es igual al de anteriores ediciones. Debido a nuestras condiciones de participación los expositores están tranquilos ya que no se cierra el contrato y, por lo tanto, el compromiso económico hasta que no se acepta una propuesta determinada. Las propuestas de espacio a expositores se suelen enviar a finales de septiembre así que todavía quedan muchos meses para tener que tomar una decisión definitiva.

–¿Tienen contemplado un plan B en caso de que la situación empeore, aunque queda más de medio año para su celebración?

–Confiamos en que Fruit Logistica 2021 tendrá lugar y por supuesto tenemos contemplados varios escenarios para poder reaccionar rápidamente ante cualquier contratiempo. El tiempo juega a nuestro favor ya que podemos analizar y explorar diferentes escenarios.

-El sector hortofrutícola no ha parado de trabajar a pesar del estado de alarma en España y de las medidas tomadas en otros países, puesto que el producto local mayoritariamente se exporta, ¿considera que el sector sale reforzado de esta crisis?

-En mi opinión el sector hortofrutícola ha podido demostrar su capacidad de adaptación, ha sido el primero que ha tenido que actuar de un día para otro para poder seguir abasteciendo los mercados sin descanso. Su posición se ha demostrado como indispensable y ha puesto en valor su actividad como servicio fundamental a la ciudadanía. La población ya no solo tiene que comer sino que se preocupa por tener una alimentación saludable, de calidad y segura.

–Han publicado recientemente un informe sobre cómo afectará esta situación al sector y la comercialización, ¿cuáles son para usted las claves del futuro para las empresas agrícolas?

–En una campaña normal, es muy difícil hacer una valoración cuando aún no ha terminado porque siempre debemos esperar a que concluya para poder analizarla en su conjunto. En esta ocasión tan atípica que estamos viviendo es más complicado aún poder hacer un balance. Hay que esperar a ver cómo termina, porque recién estamos empezado con la campaña de melón y sandía y no hay muy buenos augurios para la misma. De esta crisis el sector va a salir anímicamente bien, porque la sociedad ha reconocido su labor. No es seguro que se salga económicamente bien, porque ya se está viendo que esta crisis podrá afectar mucho a la demanda.

–Qué inconvenientes se están dando en la comercialización (si hay ralentización en salida de pedidos, encarecimiento del transporte...)

–Sin duda una de las tendencias que ha llegado para quedarse es la venta online de productos hortofrutícolas y ya no solo a través de la plataforma del supermercado sino la compra directa al productor. Al hacer la compra online el usuario no accede de igual manera a los productos y reconoce las marcas de confianza más rápidamente, lo que se traduce en que el consumidor busca un determinado producto de una marca conocida. Por eso, muchas marcas han intensificado sus campañas de marketing en los que trasladan mensajes de confianza y seguridad para que el consumidor opte por su oferta a la hora de adquirir fruta y hortaliza por el canal online.

–Entrando ya en la feria en sí, ¿qué novedades se están preparando de cara a la próxima edición?

–Estamos todavía en fase inicial de preparación para la próxima edición y no queremos descubrir nuestras novedades demasiado pronto, por lo que debemos esperar un poco más. Lo que sí podemos asegurar es que nuestro objetivo es siempre hacer de Fruit Logistica el mejor y más efectivo lugar de negocio, al igual que la plataforma más completa de conocimiento. Esperamos poder crear del 3 al 5 de febrero un ambiente en el que se generen nuevas perspectivas de negocio.

–En el marco del salón se realizan una serie de eventos, ¿qué destacaría de ellos para 2021?

–Como decía anteriormente, todavía es muy pronto para develar nuestras novedades en este respecto. Nuestro equipo analiza y pone sobre la mesa a lo largo de todo el año todos los temas que suponen un reto para el sector. En base a ese análisis de la actualidad, de lo que preocupa a nuestro perfil de expositor y visitante, formamos diferentes ciclos de conferencias en los que se presentan diversas vías sobre cómo afrontarlo.

–Recientemente conocíamos la exportación agroalimentaria andaluza, que lidera Almería, y Alemania sigue a la cabeza como primer comprador, ¿qué evolución ha tenido la participación andaluza en la feria en los últimos años y en particular la almeriense?

–La participación de empresas españolas es la segunda representación internacional más importante en la feria y las empresas almerienses ayudan desde hace ya muchas ediciones de manera importante a este dato. Andalucía fue una de las primeras regiones presentes en la feria y su posición pone en valor la importancia internacional de esta región productora.

–Nos vamos a otro escenario, pero también de la mano de ustedes, a Asia Fruit Logistica que tendrá lugar en noviembre en Singapur, ¿qué me dice sobre esta próxima edición?

–Estamos muy atentos a los desarrollos internacionales y a la adaptación de la feria a esta nueva normalidad. Sin duda será un escenario diferente y lo que podemos asegurar es que los visitantes serán de muy alta calidad. Empresas de 40 países y regiones diferentes ya han confirmado su reserva para participar en la principal feria de productos frescos de Asia.

–¿Cuántas empresas de Andalucía y en concreto de Almería están inscritas?

–La flexibilidad existente este año en cuanto a los registros nos dificulta poder hacer público un balance previo definitivo. Las condiciones de registro y los tiempos de pago de los expositores se han adaptado a las circunstancias actuales; por ello, no podremos dar a conocer estos datos hasta el mes de septiembre.

–Para finalizar, ¿qué mensaje de confianza trasladaría al sector y por qué deben insistir en la promoción y en sus relaciones comerciales a través de la feria?

–La comercialización del producto hortofrutícola es muy cambiante por lo que es muy importante estar presente en un evento como Fruit Logistica, donde poder relacionarse con los clientes habituales al igual que explorar nuevas vías y alternativas. Los eventos de los últimos años -el veto ruso, Brexit, COVID-19- han demostrado que la comercialización mixta y el uso de distintas vías hace que se tenga mayor capacidad de reacción y se pueda dar salida a los productos. Otra de las tendencias que hay que seguir de cerca es la automatización de los procesos que aseguran el trabajo y la seguridad durante el proceso de producción. En la feria podrán encontrar un gran número de interesantes soluciones tecnológicas. Esperamos poder dar la bienvenida al sector hortofrutícola internacional el próximo febrero en Berlín y crear nuevas perspectivas juntos.