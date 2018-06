El sector rebate las informaciones de los ecologistas sobre el arrastre

"El mayor ecologista es el pescador. Como ejemplo, el sector está implicado en la recogida de basura de los mares, incluso antes de que en 2016 se pusiera sobre la mesa este plan", señalaba recientemente el vicepresidente de Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE) y presidente de Asopesca, José María Gallart, refieriéndose a la propuesta de reglamento europeo sobre la pesca demersal en el Mediterráneo Occidental y en defensa del sector frente a las afirmaciones de la organización Oceana, que se 'enfrentó' incluso al PSOE por apoyar a los pescadores.

Ahora llega el turno, para evitar distorsiones en la realidad, en que FAAPE y la Confederación Andaluza de Cofradías de Pescadores aclaran las "medias verdades", como califican en una carta abierta, dadas en una entrevista en Onda Local Andalucía, por parte de Lydia Chaparro de Ecologistas en Acción.

Medidas La flota realiza paradas temporales a favor de los stocks pesqueros

Según exponen los pescadores en el texto, se iniciaba la entrevista afirmando que más del 90% de las especies en el Mar Mediterráneo están sobreexplotadas. "Falsa afirmación y aún más grave viniendo de una bióloga. Sabe perfectamente que la información científica dice que más del 90% de las especies "evaluadas" están sobrepescadas. Esta evaluación solo se realiza sobre unas especies y no todas las que se pescan en nuestro mar. Tampoco especifica de qué especies se trata, ni tan siquiera las que denomina en estado de colapso".

De acuerdo a las palabras del sector, desde tiempo inmemorial en el Mediterráneo se han venido realizando paradas temporales o vedas, bien dirigida a una especie determinada o a una o varias modalidades de pesca; medida que el sector ha hecho suya y que incluso realiza actualmente sin ningún tipo de subvención. De hecho, el sector pesquero siempre la ha considerado como una de las mejores medidas a favor de los distintos stocks pesqueros y se ha notado siempre en las distintas pesquerías tras un mes o dos amarrados a puerto. "Es falsa la afirmación que tras estas paradas se produce una sobrepesca. ¿Cómo va a haber sobrepesca si cada año hay menos embarcaciones en las distintas modalidades? ¿Qué sobrepesca puede existir si existen horarios de entrada y salida a puerto y un máximo de horas en la mar? ¿Quién hace esa sobrepesca?"

Para el sector pesquero andaluz, la representante de la ONG debe ser veraz y decir toda la verdad: en el Atlántico existe un modelo de gestión basado en TAC (totales admisibles de capturas) y cuotas, pero solo para algunas especies comerciales, no todas. "En el Mediterráneo, sin embargo, se realiza a través de una gestión de esfuerzo pesquero. Sin embargo oculta que está de acuerdo con la implantación de TAC en el Mediterráneo, un sistema que para otras ONG y gran parte del sector no hace más que privatizar un bien común como son los stocks pesqueros y la implantación, a "posteriori", de las cuotas transferibles, una mercantilización de estas cuotas beneficiando a las grandes industrias capaces de comprarlas y perjudicando al pequeño pescador".

Por otro lado, los representantes pesqueros insisten en que parece que la propuesta estrella de estas ONG es la prohibición de la modalidad de arrastre en fondos menores de 100 metros (actualmente está prohibido en fondos inferiores a 50) durante todo el año, con el argumento de favorecer a las pesquerías artesanales o de "pequeña escala". "Pues bien, no hace falta proteger ni dar acceso prioritario a esta flota artesanal puesto que, hoy día, no existe ninguna interacción entre el arrastre y ellos. Por otro lado, la implantación de una medida de estas características en Andalucía supondría que la flota de arrastre no podría faenar; en otras zonas alejaría tanto a la flota que la haría irrentable. Parece ser que desconocen que la plataforma por donde pueden faenar estos barcos de arrastre llega hasta los 100 metros de profundidad, más allá el talud les impide faenar, como es el caso de Andalucía".