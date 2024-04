La televisión alemana se interesa por las condiciones laborales de la agricultura almeriense

En los campos del Poniente almeriense ha habido en las últimas semanas focos que se encendían y luces que deslumbraban. Un equipo de la cadena alemana ZDF, una de las más vistas en el país germánico, ha querido conocer cómo son las condiciones sociales y laborales de quienes se dedican al sector primario en la provincia, grabando un reportaje periodístico que se dará a conocer el próximo mes de junio.

La visita del equipo del programa 'Planet E', que tuvo lugar antes de las vacaciones de Semana Santa, permitió al equipo de la televisora visitar a quienes se encuentran viviendo para trabajar en los cultivos que tienen su lugar en Níjar y El Ejido. El espacio que emitirá el documento audiovisual es un prestigioso programa en Alemania, que aborda desde hace trece años cuestiones relativas al sector medioambiental y el cambio climático. El espacio informativo se emite semanalmente en la tarde de los domingos y ha sido reconocido con diversos galardones por su labor divulgativa.

El vídeo que se expondrá incluye entrevistas a representantes del Sindicato de Obreros del Campo - SAT, Ecologistas en Acción y empresarios, tanto en los dos municipios almerienses como en la Costa Tropical de Granada, donde se ha realizado la segunda parte de la pieza periodística. La ZDF es la cadena pública alemana, fundada en el año 1961, que cuenta con una programación generalista que mezcla la información y el entretenimiento, consiguiendo unas audiencias medias del 13%, según los datos tomados de las medidoras locales.

El reportaje de la cadena se emitirá mientras en Almería siguen las negociaciones para firmar, once años después, un convenio colectivo para los trabajadores del campo. Forman parte de la mesa de negociación UGT, Comisiones Obreras, Asempal, Asaja y COAG. Por el momento, ambas partes están de acuerdo en no estar de acuerdo, exponiendo en público la disparidad de opiniones que tienen sobre la cuestión laboral. Mientras Asaja ha criticado la subida del SMI realizada por parte de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, al considerar que excluye las casuísticas particulares del sector, al "incidir negativamente en la contratación de mano de obra en nuestro sector agrícola", según defendieron en un comunicado nada más iniciado el 2024, la Unión General de Trabajadores no ha tenido dudas en expresar su impaciencia por la lentitud del proceso.