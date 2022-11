Este es el menú que cenaron los reyes de España en su visita a Macael

El pasado viernes 11 de noviembre fue un día histórico para Macael. Los reyes de España visitaron el municipio para mostrar su apoyo al sector de la piedra natural y presidir los XXXV Premios Macael que reconocen a los mejores arquitectos y proyectos realizados con mármoles de la comarca.

El rey Felipe VI y la reina Letizia Ortiz llegaron a las 8 de la tarde al edificio multiusos donde se celebró la gala. Un evento en el que se entregaron los diez premios y, tras el discurso de Su Majestad, se sirvió una suculenta cena para unos 650 comensales: empresarios del mármol, políticos, directores de medios de comunicación, etcétera.

Para dar una cena tan importante, la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía confiaron en un restaurante de reconocido prestigio en la zona: Jardines de la Tejera. Ubicado en Olula del Río, cuentan con amplia experiencia en la celebración de eventos multitudinarios.

Para ir abriendo boca, mientras que se hacía la hora de la llegada de los reyes, los invitados a la gala pudieron degustar un coktail de bienvenida compuesto de foie con reducción de Pedro Ximénez, mini navette de guacamole con bacalao ahumado, tartar de salmón a la mostaza antigua y jamón al corte Gran Reserva Tío Emilio.

Después, una vez entregados los premios, comenzó la cena en sí. Se sirvió un menú de dos platos y postre, con protagonismo para las verduras y el pescado, ligero para la noche.

Para empezar, de entrante comieron una ensalada de brotes variados con langostinos, aguacate y mango con vinagreta de módena.

El plato principal del menú fue un lomo de rodaballo a la plancha con refrito francés, aceite de pistacho y espárragos a la brasa.

Todo ello regado con buenos vinos, como no podría ser de otra manera. Hubo vino tinto Ramón Bilbao edición limitida Magnun (D.O. Rioja) y vino blanco Caraballas Verdejo Magnun (D.O. Rueda). Pero si los reyes preferían otras bebidas, también hubo cerveza, refrescos y agua mineral.

Para terminar, no podía faltar un postre. En este caso los reyes de España se comieron un deliss de vainilla y brownie sobre base de crema inglesa y pastelería fina.

La noche acabó con un brindis con cava y café para quien lo desease.

No sabemos si Sus Majestades quedaron satisfechos con el festín, pero a juzgar por las opiniones de otros comensales que estuvieron en los Premios Macael, el menú fue digno de palacio.