La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), con motivo del Día Mundial Para la Prevención del Cáncer de Colon, solicita que se mantengan los programas de cribado de cáncer de colon a pesar de la pandemia. La paralización y ralentización de los programas de cribado están retrasando el diagnóstico de los cánceres de mama, colon y cérvix lo que aumenta las posibilidades de detectar la enfermedad en estadios avanzados.

En el Plan COVID-Cáncer, aprobado unánimemente por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado 24 de febrero, ya se contempla la necesidad, no solo de mantener los programas de cribado, sino de implementar otras 12 medidas entre las que se encuentra analizar en profundidad el impacto real del COVID en los pacientes con cáncer.

Los programas de cribado se incorporaron a la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud en el año 2013, aunque en algunas Comunidades Autónomas se llevaban desarrollando desde 2009. Su implantación ha sido desigual a lo largo de estos años generando inequidades en España. Así había personas que no podían acceder a un programa de cribado, y por lo tanto tenían menos posibilidades de detección precoz, solo por el hecho de vivir en una Comunidad u otra.

Los últimos datos obtenidos antes de la pandemia son los proporcionados por la Red de Cribados de Cáncer del año 2017 donde sólo el 44,5% de los casi 12 millones de personas en edad de riesgo (entre 50 y 69 años) estaban cubiertas por un programa de cribado de cáncer colorrectal. El impacto de la pandemia no está medido y, tal y como se contempla en el Plan COVID-Cáncer, es necesario tener este análisis para conocer el escenario real en las distintas Comunidades Autónomas.

El cáncer es igual para todos, pero no todos son iguales frente al cáncer

La AECC defiende que todas las personas de riesgo medio, es decir, entre 50 y 69 años tienen derecho a participar en esta medida preventiva. Este derecho solo estará garantizado cuando los programas de cribado poblacional alcancen una cobertura, esto es, que se reciba una invitación a participar, cercana al 100%.

Ramón Reyes, presidente de la AECC ha señalado que “todas las personas deben tener las mismas oportunidades frente al cáncer y estas oportunidades comienzan por garantizar el derecho a participar en programas de cribado. De ahí que sea esencial que se mantengan los programas de cribado de cáncer de colon a pesar de la pandemia”.

El presidente también ha apuntado que “hay que hacer un esfuerzo por garantizar este derecho porque de lo que estamos hablando es de salvar vidas”. Los programas de cribado han demostrado científicamente que son capaces de disminuir la mortalidad a corto plazo entre el 30% y el 35% lo que equivale, en España, a salvar unas 4.000 vidas.

Para conseguir el verdadero impacto positivo de los programas de cribado es necesario alcanzar una participación de la población diana superior al 65%.

El cáncer de colon y el programa de cribado poblacional

Según el Observatorio del Cáncer AECC, el cáncer de colon es el de mayor incidencia en España, por delante de mama o próstata, con 38.790 casos diagnosticados en el 2020. Se trata además del segundo tipo de cáncer que más muertes causa al año en España. En el 2020, 15.778 personas fallecieron a causa de un cáncer de colon. La buena noticia es que el cáncer de colon, junto con el de mama y cérvix, es uno de los tres que se puede detectar precozmente.

De ahí la importancia de los programas de cribado poblacionales que tienen como objetivo reducir la morbilidad o mortalidad prematura asociada a esta enfermedad y mejorar su pronóstico. De hecho, este tipo de tumor tiene diferencias muy importantes en la supervivencia media a 5 años dependiendo del estadio del diagnóstico, pasando de un 90% en un estadio A (inicial o localizado) a menos de un 8% en un estadio D (avanzado con metástasis).

Durante la primera ola de la pandemia se suspendieron todos los programas de cribado si bien se observa que la actividad se está retomando a diferentes ritmos, pero con todas las medidas de seguridad. No obstante, no hay datos del impacto del COVID en los programas de cribado y no se sabe la cobertura actual en España.

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) recomienda participar en el cribado cuando llegue la invitación ya que, tanto las instalaciones como los profesionales de los centros dónde se lleva a cabo los cribados y las colonoscopias, han desarrollado protocolos seguros para evitar la posible infección por COVID.

Para asegurar que se puede seguir sin interrupciones ni demoras los cribados hay que hacer un llamamiento a la población para que siga las recomendaciones sanitarias frente al CORONAVIRUS (mascarilla, distancia física, lavado de manos, limitación de aforo). Solo frenando el virus se podrá garantizar seguir con la actividad de cribado con normalidad.

La AECC lanza la campaña 'Me tenéis contento' en Andalucía.

Según datos facilitados por la Junta de Andalucía, a finales de 2019 se había invitado a 1.237.113 andaluces a participar en la prueba de cribado de colon, lo que equivalía a una cobertura del 57,38%. El porcentaje de aceptación de la prueba era entonces del 29,32% y los ciudadanos que completaban su participación eran el 19,65%.

En la actualidad, con datos de la misma fuente de finales de 2020, ya han sido invitados a participar 2.028.334 andaluces y, a pesar de las dificultades de la pandemia, la cobertura es del 85,76%. Sin embargo, el porcentaje de personas que deciden aceptar hacerse la prueba sigue estancado en el 29,69% y solo el 19,20% de los andaluces completa su participación en la prueba de cribado.

Ante esta situación, las ocho sedes provinciales y las más de 300 sedes locales que tiene la AECC en Andalucía han decidido intensificar esfuerzos en la realización de campañas de información y concienciación, durante todo el año, sobre la prueba de cribado de cáncer de colon. Nace así la campaña “Me tenéis contento”, con la colaboración del humorista y presentador Manolo Sarria, cuyo principal objetivo es informar a los andaluces de que esta prueba les puede salvar la vida. El cáncer de colon, si se detecta a tiempo, se puede curar en 9 de cada 10 casos.

Por ejemplo, de todos los casos de cribado que han derivado en la necesidad de hacer una colonoscopia podemos extraer datos muy positivos sobre la importancia de la prevención. Según la consejería de salud, se han extirpado 10.173 pólipos de los que 3.064 eran de alto riesgo, esto supone un beneficio vital para todas las personas a las que se les ha evitado el desarrollo de un cáncer de colon. Además, se han detectado 276 cánceres invasivos en un estadio más temprano, lo que supone mayor calidad de vida y más posibilidades de supervivencia para estas personas.

La campaña Me tenéis contento que ahora protagoniza Manolo Sarria nace con la intención de perdurar en el tiempo, por lo menos, hasta que el porcentaje de participación en la prueba de cribado aumente significativamente entre los andaluces. Para esto, la AECC va a seguir contactando con cómicos y humoristas andaluces que, a través del humor, quieran concienciar sobre asuntos tan serios como la prevención del cáncer de colon. F

rancisco Aguilar, representante de AECC en Andalucía, lo explicaba así: “no podemos entender que se estén empleando recursos para lograr una mayor cobertura del cribado de colon y que los andaluces no respondamos al llamamiento que nos hacen sabiendo que nos puede ir la vida en ello. Por eso hemos optado por este tipo de campaña, porque nos merecemos que nos regañen y el humor puede ser una buena herramienta para conseguir que reaccionemos”.

Según datos del Observatorio del Cáncer de la AECC, la Comunidad Autónoma de Andalucía es la de mayor incidencia en cáncer de colon de España con 6.351 casos registrados en 2020, de ellos 2.428 fueron en mujeres y 3.923 en hombres. Desde la AECC también se hace un llamamiento a las autoridades para que, a pesar de la pandemia, se consiga llegar en el menor tiempo posible, a una cobertura del 100% de la población en edad de riesgo, tal y como ya han conseguido otras comunidades de España. Solo así nos acercaremos al objetivo de equidad que reclama la AECC para todos los pacientes de cáncer.

Hay que recordar que los datos en la provincia de Almería son igualmente significativos en este sentido. Durante el año 2020, en nuestra provincia se diagnosticaron a 3.599 personas de cáncer (1.475 mujeres y 2.125 hombres), siendo el cáncer colorrectal el más frecuente de todos, por encima del cáncer de mama, de próstata y de pulmón. Con lo que respecta a la mortalidad, en Almería fallecieron el año pasado 1.427 personas (918 hombres y 509 mujeres), siendo el cáncer de pulmón el que más muertes produce en nuestra provincia seguido del colorrectal.

Los programas de cribado son fundamentales para reducir la morbilidad o mortalidad prematura asociada al cáncer de colón. Por ello, en cuanto a la campaña Me tenéis contento, Magdalena Cantero, presidenta de la AECC en Almería, manifiesta que “tenemos que hacer todos los esfuerzos de los que seamos capaces para informar y concienciar a la sociedad andaluza, a la sociedad almeriense, de la necesidad de atender a la invitación del SAS de participar en la prueba de cribado de colon, una prueba que nos puede salvar la vida”

“Vamos a mantener esta campaña de concienciación preventiva, durante el tiempo que sea necesario, con el único objetivo de cambiar los datos actuales de morbilidad, con respecto al cáncer colorrectal y lograr que los almerienses accedan al cribado de colon, un simple gesto que puede salvar su vida”, señala Magdalena Cantero.

Un Acuerdo Contra el Cáncer que una a toda la sociedad

La AECC pide que toda la sociedad española se una a este acuerdo para que se pueda garantizar el derecho a que toda población en edad de riesgo pueda acceder a los programas de cribado de cáncer independientemente de su lugar de residencia. El objetivo último es acabar con la inequidad que provoca la desigual implantación de estos programas de cribado y que todas las personas tengan las mismas oportunidades de enfrentarse al cáncer.

Para sumarse a este Acuerdo Contra el Cáncer pinchar aquí