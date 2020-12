La Consejería de Salud y Familias ha dado a conocer los datos de la evolución de la pandemia por coronavirus de este martes 1 de diciembre. Unas cifras engañosas, pues presentan un bajón enorme de contagios (tan solo 56 casos positivos), pero sin embargo también es una de las jornadas más negras que ha vivido la provincia en toda la crisis sanitaria: hay seis fallecidos.

Por regla general los martes siempre son días en los que se notifican menos contagios por el retraso del llamado "efecto fin de semana". Sin embargo no se habían comunicado tan pocos positivos desde el 14 de octubre. Salud ha informado de 56 positivos en total, 55 de ellos diagnosticados mediante pruebas PCR y test de antígenos. Hay que esperar a los próximos días para comprobar si los datos del lunes y hoy son reales o se compensan a lo largo de la semana.

La mayoría de los positivos del día se han sumado a la capital de la provincia: 32 en total. Por zonas, el Distrito Sanitario de Almería tiene hoy 39 positivos, el Distrito Sanitario del Levante-Alto Almanzora solo seis, y el Distrito Sanitario de Poniente también solo seis.

Que las cifras de hoy son poco fieles a la realidad se ve en el cómputo global de la comunidad autónoma: solo se han notificado 796 casos positivos en Andalucía (790 con PCR y antígenos). Es una cifra inusualmente baja para esta segunda ola de la pandemia. Almería es la segunda provincia andaluza con menos casos hoy, tras Huelva, que ha sumado solo 40.

Seis muertes y 19 ingresos en los hospitales

Pero esos pocos contagios contrastan con el gran número de fallecidos. La Junta de Andalucía ha confirmado hoy 80 víctimas en tan solo un día: Almería 6, Cádiz 7, Córdoba 8, Granada 23, Huelva ninguno, Jaén 10, Málaga 13 y Sevilla 13.

Los seis fallecidos de Almería son vecinos de la capital, Pechina, El Ejido (dos muertos), Roquetas de Mar y una víctima más cuyo municipio no se especifica por el momento.

A esto hay que añadir otra cifra que no llama al optimismo. En las últimas 24 horas ha habido 19 ingresos en los hospitales almerienses por culpa de la COVID-19, de ellos seis en la UCI. No obstante aún no se conoce cuál es la ocupación actual de los centros hospitalarios. Hay que esperar al comunicado diario de la Junta de Andalucía.

Este lunes había 127 hospitalizados, de los que 38 estaban en la UCI.

Los curados triplican a los contagiados

Por otra parte, Salud ha añadido a la estadística otros 166 curados, es decir, casi el triple que los nuevos casos positivos. Eso supone una bajada del número de casos activos en la provincia. Actualmente hay 5.503 infectadas según las cifras oficiales, siendo la segunda provincia andaluza con menos, tras Huelva.

Las nuevas altas se han dado muy repartidas por toda la provincia: el Distrito Sanitario de Almería suma 62 curados, el Distrito de Levante-Alto Almanzora tiene 55 y el Distrito de Poniente, 49.

En total ya han pasado el coronavirus 12.730 almerienses. Eso supone que ya se han curado el 68,97% de los contagiados en la provincia. Es el porcentaje más alto tras el de Málaga (70,75%).

Cifras acumuladas durante la pandemia

Desde que se detectó el primer caso de coronavirus ya se han diagnosticado 18.456 si se suman los diagnosticados con test serológicos, o 18.081 si solo se tienen en cuenta los PCR y test de antígenos.

De todos esos casos confirmados ya se han curado 12.730 personas. Es decir, el 68,97% de las personas contagiadas ya han superado la infección.

Por otro lado, 1.224 personas han necesitado ingreso hospitalario desde febrero por culpa del SARS-CoV-2, lo que quiere decir que el 6,64% de los casos diagnosticados han terminado en el hospital. De ellos, 177 han desarrollado una sintomatología más grave que les ha hecho ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos. Así pues, el 14,46% de los hospitalizados por COVID han terminado en la UCI.

En la provincia de Almería han muerto 223 personas contagiadas por el coronavirus. Es la segunda provincia andaluza con menor tasa de mortalidad, con 31,11 fallecidos por cada 100.000 personas. La letalidad del virus va en aumento y ya es del 1,21%, es decir, han muerto poco más de uno de cada 100 contagiados. Es la segunda más baja de Andalucía tras Huelva (1,07%).