'La vida es reto' llega desde el Festival de Málaga a Almería con la fuerza de los pacientes de cáncer

Cuatro días y una docena de picos de más de 3.000 metros. Ascender la Integral de Sierra Nevada es complejo: requiere un gran esfuerzo físico y fortaleza mental. Pero los pacientes de cáncer saben, y mucho, lo que es luchar con el viento en contra y, aún así, salir airosos. Son las vivencias que se narran en el documental ‘La vida es reto’, dirigido por el montañero y explorador Javier Campos. Un viaje que emprendieron el pasado julio de 2023 dos pacientes de cáncer y seis voluntarios de Caixabank, bajo la dirección de Javier Campos, y donde se ha demostrado que “el deporte es la mejor polimedicina para la prevención del cáncer.

Es un documental en el que la naturaleza, la salud y la capacidad de superación de las personas a las que se les ha detectado esta enfermedad se unen, en emocionantes historias, perfectamente contadas por Javier Campos”. El enlace para visualizar el documental ‘La vida es reto’ es el siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=CxXnjs7kzbw

El Teatro Apolo fue el escenario, en la tarde de este pasado martes, de la presentación en Almería del documental, tras proyectarse, entre otros espacios, en el Festival de Cine de Málaga, acompañado de un coloquio con pacientes y expertos en la materia, a la que asistieron, entre otras autoridades, el delegado territorial de Salud de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte, y el concejal de Integración Social, Participación y Distritos del Ayuntamiento de Almería, Óscar Bleda.

Óscar Bleda explica que “llevo la montaña en la sangre, que practico desde pequeño. Conozco la Integral de Sierra Nevada por mis días como ‘Scouts’, y la lucha contra el cáncer la conozco por mi entorno familiar. Por eso, quería dar las gracias a la Asociación Española Contra el Cáncer por vuestro trabajo de ayuda a las personas diagnosticas, a sus familias, y la labor de investigación. Y a la asociación de voluntarios de Caixabank, por vuestro compromiso social. Este documental es una lección de vida ante las situaciones sobrevenidas”.

La presidenta de la Asociación, Magdalena Cantero, incidió en los valores del deporte, afirmando que “uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres será diagnosticada de cáncer a lo largo de su vida. Los hábitos de vida sedentarios, el tabaco, alcohol y la mala alimentación están condicionándonos para que se nos pueda detectar el cáncer. La mejor polimedicina es el deporte, levantarnos, salir, andar, el deporte es una gran medicina. Además, practicar deporte hace que conozcas mejor tu cuerdo y ante cualquier anomalía acudas al médico, es decir, es un aliado para la detección precoz”.

A su vez, Magdalena Cantero ha recordado que “la investigación es la gran esperanza frente al cáncer y desde la Asociación de Almería financiamos una beca predoctoral sobre deporte y cáncer en un contrato con la Universidad de Almería. Los datos indican que, por ejemplo, las personas que han superado el cáncer de mama incrementan el nivel de fuerza de entre un 20% y 30% gracias la práctica habitual y dirigida del deporte”.

Por su parte, el delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha dado la enhorabuena a todas las personas que han hecho posible la iniciativa. "Es ejemplar el espíritu de superación". El delegado ha señalado que desde la Consejería de Salud y Consumo, a la que represento, bajo la coordinación de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y la dirección del Plan Integral de Oncología, con el apoyo metodológico de la línea IAVANTE de la Fundación Progreso y Salud y en colaboración con el Servicio Andaluz de Salud, contamos con la Estrategia de Cáncer de Andalucía.

Esta tiene entre los objetivos impulsar la promoción de entornos de vida saludables y de estilos de vida protectores (promoción de salud), el control de los factores de riesgo y el diagnóstico precoz; el diagnóstico y tratamiento adecuado de los cánceres y la rehabilitación funcional y la recuperación de la trayectoria vital. Con actuaciones como la que lleváis a cabo, estáis contribuyendo precisamente a la prevención y a la promoción de una vida sana", ha apuntado Belmonte.

Documental

El director del documental, Javier Campos, explica que “la iniciativa del documental surge de un proyecto de colaboración a largo plazo que tenemos con las asociaciones de Voluntariado de Caixabank y Contra el Cáncer para hacer actividades con personas con la enfermedad oncológica o que la hayan superado, con el fin de enviar un mensaje de ánimo para las personas que están en pleno proceso de la enfermedad, y que vean que es lo que se visualiza en el documental, que es una actividad de montaña bastante potente, está al alcance de las personas que han pasado la enfermedad, que se recuperan, y la vida sigue”.

Desde el punto de vista cinematográfico, el director afirma que “quería mostrar el entorno geográfico salvaje y hostil que iban a afrontar, las altas cumbres de Sierra Nevada, al que a la gente le cuesta enfrentarse a él, y a la vez nos hemos metido en el aspecto emocional de los participantes, cómo vivían las dificultades, pues venían con supuestas limitaciones que luego se demostraron que no eran así. Han demostrado que venían con un nivel físico como cualquier otro atleta”.

Dada su experiencia, Javier Campos afirma que “anímicamente es fundamental para la gente que ha pasado la enfermedad, que hagan ejercicio y si lo hacen en el medio natural mejor. El medio natural aporta un montón de valores, que ayudan a que se sientan mejor, y capaces. Te ayuda en el plano de la actitud y contribuye para que el cuerpo reaccione mejor ante la adversidad”.

Por su parte, Antonio Martos, responsable de la Asociación de Voluntarios de Caixabank en Almería, afirma que “esta actividad ha demostrado los valores positivos del deporte, como empatía, compañerismo, esfuerzo y actitud positiva ante los problemas de la vida”.

La jornada ha incluido una mesa redonda en la que han participado, además de Javier Campos, Mª Elena Castillo García, María del Mar Pérez de Perceval y Asensio Gómez, pacientes, Alberto Soriano Maldonado, profesor Titular de la Universidad de Almería en el Área de Educación Física y Deportiva, y responsable del grupo de investigación ‘SPORT Researtch Group”. Investigador Principal del Proyecto EFICAN (Ejercicio Físico en personas que han superado un cáncer de mama) y director del Primer Contrato Predoctoral de la AECC de Almería, y Antonio Martos.

María del Mar Pérez de Perceval ha destacado que “no podía dar ni dos pasos tras el tratamiento por el cáncer y gracias al ejercicio me muevo. Además, el deporte me ha enseñado de nuevo a respirar”. Por su parte, Elena Castillo ha confesado que “me sentía reflejada en los protagonistas del documental. La actitud es fundamental”. Por último, Asensio Gómez confiesa que “yo siempre he tenido presente el deporte y gracias a él, y no sentirme tan bien, fui al médico y detectaron rápido el cáncer para iniciar el tratamiento”.