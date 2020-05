Es imposible llegar a un punto exacto que demuestre la baja incidencia del coronavirus en la provincia de Almería. En realidad, consiste en montar un puzzle para ordenar las piezas diseminadas, y, casi con toda seguridad, en el centro de este se encuentren la sociedad almeriense y los sanitarios.

Almería tiene el menor número de casos activos de la región y junto la Huelva la menor tasa de contagio. Y eso significa que se ha actuado correctamente.

“Durante esta lucha he podido tener conocimiento de cuál es el comportamiento del virus y así mismo de qué hemos hecho nosotros desde el principio. Creo que el secreto de la baja incidencia del virus en nuestra provincia se encuentra exactamente en las 600 personas que lo han o están padeciendo. Ellos/as son la fuente del virus que existe en nuestra provincia y el que no lo expandieran es el secreto de no tener más contagiados. Si cada uno de ellos hubiera contaminado a uno o dos o tres personas más no estaríamos hablando de poca incidencia, sino de incidencia en línea con el resto del país (tendríamos más de 1.000 o 1.500 o 2.300 enfermos). Y por qué no lo han transmitido o lo han hecho menos que en otros sitios”, explica Manuel Vida, director-gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital almeriense.

“Esto se debe a varios factores: por una parte, el comportamiento de estos pacientes -como muestra del comportamiento general de la sociedad almeriense- con respeto ejemplar a las directrices de confinamiento social, y por otra parte a la asistencia sanitaria que han recibido. Muchos de ellos han comenzado los síntomas y se han confirmado Covid-19 positivos cuando llevaban ya días aislados por haber estado previamente en contacto con otro enfermo al que se le hizo un estudio exhaustivo de contactos y llevó a aislar a personas que posteriormente enfermaron. Pero lo hicieron estando ya aislados y sin volver a transmitir el virus durante la fase asintomática”, añade Vida.

A nivel hospitalario. explica el director-gerente del hospital “se ha seguido igual protocolo con cada paciente que nos ha consultado y aún más estrictos hemos sido con los profesionales que han podido tener un contacto sospechoso. En nuestro hospital la mayoría de profesionales afectos se les reconoce un contacto de riesgo fuera del propio hospital y se les ha aislado de inmediato a ellos y a todos los compañeros que de alguna forma han podido estar cerca. Según los protocolos se les ha vigilado de forma estrecha y se han incorporado cuando el riesgo era nulo. Las recomendaciones del lavado de manos las estábamos grabando en vídeo en Navidad y lanzándolas a las redes sociales, lo que simboliza la sensibilidad con la higiene que mantienen los profesionales que trabajan en salud”.