Almería, paraíso del nudismo

Playas y calas de aguas cristalinas y arena fina. Lugares recónditos para disfrutar del arte del nudismo. Una filosofía de vida que unen la armonía, la belleza y la naturaleza almeriense. Desde los años 70 se disfruta de esta forma de entender el respeto hacia los demás y hacia uno mismo. La ciudad con más de 3.000 horas de sol al año es protagonista del desnudo en los kilómetros de agua y grava que bordean el sureste peninsular.

Miles de bañistas naturistas visitan en cada época estival los rincones más sutiles para exprimir el lado más salvaje y virgen del mar almeriense. Kilométricos arenales desde els Cabo de Gata hasta el paraje de Punta Entinas Sabinar gozan de privilegios para desnudarse y pasar horas sintiendo el oleaje. Hay zona nudista para todos los gustos: grandes, pequeñas, calas, multitudinarias o aisladas; todas tienen algo en común. Están en perfecto estado de conservación . Entre ellas se encuentra la Cala de la Media Luna, justo al lado de la Playa de Mónsul, a tan sólo diez minutos caminando. Los nudistas pueden disfrutar de unas vistas impresionantes junto a la tranquilidad que brinda el mar; la cala del Barronal, entre Los Genoveses y la playa de Mónsul, 800 metros de longitud con parada de autobús y aparcamiento a 5 minutos andando desde el camino, serán suficientes para acceder la cala más expresiva de Almería; Cala Higuera, esta pequeña playa se encuentra situada muy cerca de la Playa de San José, totalmente virgen y alejada de los ruidos de la rutina diaria; Calas de Vela blanca, lo mejor de estas calas es que son lugares en los que puedes disfrutar de la propia soledad, Cala Arena, Rajá y Carbón componen el redil; Cala de los Amarillos, situada a la derecha de la playa de los Genoveses, atravesando un espigón se puede solazarse de la virginidad litoral; Cala Cortada, muy cerca de Los Escullos, y de fácil acceso, podrás encontrar un lugar especial, con arena un poco más gruesa, pero con aguas limpias y claras; Cala de la Polacra, justo debajo de la Torre de Los Lobos, en Rodalquilar, un lugar muy poco frecuentado, donde la imaginación puede llevarte a sentirte libre y puro el tiempo que necesites. También de fácil acceso con un pequeño camino de gravilla; Cala de Enmedio, un lugar para soñar está a 30 minutos a pie desde la Cala del Plomo, es inaccesible llegar en coche y eso la hace diferente, el nudismo en esta cala de Almería es muy habitual.

Pero la zona por excelencia para disfrutar del desnudo es en la zona litoral de Vera. Diversos turistas nacionales , extranjeros y veratenses llegan cada verano al poblado naturista de Vera, un lugar donde actualmente conviven en total consorcio gente vestida con los que prefieren ir tal y como llegaron almundo. No es nada raro ir paseando por esta localidad y encontrarse en un kiosco de prensa alguna persona, comprando el periódico y charlando con la persona que regenta el negocio, totalmente desnudo.

Cualquier edad, sexo o religión es perfectamente aceptada con total respeto en las comunidades y parajes naturistas. Varias urbanizaciones enteramente nudistas, con todas las comodidades para los usuarios que pueden hacer vida cotidiana sin vestir sin ningún tipo de complejos.Una de las más destacadas es Vera Natura, que desde hace muchos años se postula como una de las organizaciones de este tipo más reconocidas de Vera. Muchas empresas de alquiler de vehículos ayudan a los visitantes a llegar a los lugares más escondidos y bellos de la provincia. Almería es un lugar privilegiado por el buen clima que ofrece durante todo el año. Algunas organizaciones realizan actividades para disfrutar al aire libre y del desnudo. Un ejemplo es el buceo en Cabo de Gata, centro de buceo ubicado en pleno corazón del Parque Natural de Cabo de Gata y en la Isleta del Moro, paraje único con inmersiones repletas de fauna y flora endémicas, formaciones volcánicas y aguas de color turquesa. Alquiler kayaks o tablas de Padel Surf para nudistas y beneficiarse del entorno.

Es cierto que actualmente el nudismo está considerado un movimiento libre pero existen muchos tipos de 'mirones' que coartan esta libertad. Típicos paseantes de la playa, que observan mientras van por la orilla, algunos que entran al mar con cámaras para captar cualquier movimiento hay que cerciorarse al 100% de que el individuo en cuestión es un mirón muy descarado que está perturbando la paz de los allí presentes. El nudista podrá tramitar una denuncia contra los mirones por acoso o exhibicionismo. La única manera de acabar con este problema, es señalar rápidamente al posible mirón, pedir ayuda de los demás bañistas y llamar inmediatamente a la policía o guardia civil. Antes de realizar cualquier movimiento cualquier movimiento hay que cerciorarse al 100% de que el individuo en cuestión es un mirón muy descarado que está perturbando la paz de los allí presentes. El nudista podrá tramitar una denuncia contra los mirones por acoso o exhibicionismo.

En la zona del Cabo de Gata, varias estancias hoteleras y apartamentos permiten el nudismo en sus inmediaciones. Mucho ha cambiado el panorama sobre este tema con respecto a treinta años atrás, donde observar como una persona andaba desnuda por la playa o calle era considerado algo totalmente fuera de lo común y casi siempre llegaba a resultar ofensivo, pero los tiempos de ahora son diferentes. Eso son cosas que se han quedado en un viejo baúl de malos recuerdos, ya que en la actualidad esta coexistencia entre nudistas y 'textil' está más arraigada que nunca. Las asociaciones naturistas tienen como fin promover un sistema de vida, eminentemente recreativo, cultural y formativo, desarrollando las cualidades humanas para que en contacto con la naturaleza y recogiendo sus beneficios, potenciar la convivencia humana desde un prisma exclusivamente comunitario, apolítico y sin discriminación de ningún tipo. A pesar de que no lo parezca, y que las playas nudistas no estén tan masificadas como el resto, son muchas las personas que practican el nudismo y disfrutan de ello. El naturismo fomenta la tolerancia hacia los demás y la igualdad social, porque la gente se relaciona entre sí por sus cualidades, no por su apariencia. Además, provoca sensación de libertad y armonía con la naturaleza. Sin embargo, la intolerancia sí suele caracterizar a las personas que no practican el nudismo, aunque afortunadamente no a todas, sólo a las más conservadoras. Sin duda, lo mejor para conocer estas sensaciones y las razones por las que tanta gente lo practica es experimentar personalmente el naturismo. Una visita a una de estas playas nudistas, que tanto abundan a lo largo del litoral almeriense, puede cambiar el punto de vista que se tiene sobre ellas y, en algunos casos, llegar a transformar los hábitos, pasando a practicar algo tan natural y saludable como el naturismo y el nudismo.