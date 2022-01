Almería supera el millar de muertos por Covid con 8 decesos más en 24 horas

¿Cómo se asimilan estos números? Que le digan a las ocho familias que han perdido a seres queridos en las últimas horas que Ómicron es la variante que menos daño hace. A ver cómo se lo toman. La Junta de Andalucía ha notificado ocho nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que supone superar la barrera del millar de fallecimientos en Almería a causa de la pandemia.

El total de decesos desde que Almería comenzara a luchar contra la crisis sanitaria allá por marzo de 2022 es de 1004. La letalidad ha aumentado durante el mes de enero en la provincia de Almería independientemente de que ya se esté incluso implantando la tercer dosis. Es imposible entender como en apenas 25 días han muerto 48 personas.

Pero es que la presión hospitalaria también está ascendiendo a cotas que comienzan a ser alarmantes. Ya hay casi 200 camas ocupadas por ingresos, de los cuales 31 luchan por su vida en las UCI. Y es que en las últimas horas ha habido 67 nuevas hospitalizaciones en la provincia, 5 de ellas en cuidados intensivos.

El único dato positivo lo pone la tasa de incidencia. Esta sí que está bajando y lo hace ya por segundo día consecutivo. Se sitúa en 2.359,2 positivos por cada 100.000 habitantes.

El numero de nuevos contagios también se viene reduciendo. Según la Consejería de Salud y Familias, Almería registra este martes un total de 1.192 nuevos contagios.

Desde que se detectó el primer caso de covid-19 en Almería, en un joven procedente de Italia, hasta que se pusieron las primeras vacunas el 27 de diciembre de 2020 se detectaron 21.110 casos en la provincia. De ellos, según los datos publicados por la Junta de Andalucía, murieron 285. Eso supone que la letalidad del virus en ese periodo fue de 1,35%, es decir, fallecía más de una persona de cada 100 contagiadas.

El número de fallecimientos parecía estancarse cuando la provincia superó el 80% de personas con pauta de vacunación completa. De hecho, la covid mata diez veces menos en Almería desde que hay un 80% de la población vacunada. Pero las cifras han vuelto al pasado.

Jóvenes sin vacunas mueren en Almería sin patologías según la Junta

"Una persona no vacunada tiene 10 veces más posibilidades de morir cuando entra en la UCI", explica Juan de la Cruz Belmonte, delegado de Salud en la provincia de Almería. "Está habiendo muertes de menores de 35 años sin ninguna patología asociada y no vacunada", agrega. "Aparte de que una persona pueda contagiar más al no estar vacunada, tiene 10 veces más de opciones de morir. Así que yo pediría que no se lo piensen y que se vacunen. Hay muchas facilidades para vacunarse. Así se podrá controlar la pandemia".

El delegado de salud habla sobre el perfil de las personas que están muriendo en Almería a causa del coronavirus: "El 70% de las personas que fallece en Almería no están vacunados. Su edad media está entre los 50 y 60 años. Tienen, sobre todo, problemas asociados. Pero eso no quiere decir que no estén muriendo jóvenes sin problema alguno por no estar vacunados.".

En cuanto a la posibilidad de que tanto los contagios como las muertes bajen, el delegado es optimista: "Los casos de hoy marcan una cifra parecida a la de semana pasado pero sin observar crecimiento. Esta semana es clave para nosotros. La segunda dosis de vacunación para nuestros niños comenzará el 9 de febrero, ahí ya habrá una vacunación completa en nuestros niños. Almería es una provincia muy joven. Tenemos que proteger a los niños para reducir los contagios a padres y compañeros".

La vacunación con tercer dosis comienza hoy en los mayores de 30 años. "Vamos a llegar lo más rápido posible en la vacunación. Hemos incrementado campañas específicas para vacunar en los centros de salud. El incremento de la presión asistencia se está compensando con instalaciones y aumento de personal sanitario. Pido lealtad y que caminemos todos juntos, algunas reacciones de determinados políticos no tienen razón de ser. El Covid no tiene siglas políticas, nos afecta a todos", explica el delegado.

El delegado también pide que los padre de los niños con Covid notifiquen los casos. "Estamos intentando convencer a los padres de que lo mejor para sus hijos es notificar los casos. No vamos a tomar ninguna medida porque el niño sea positivo. Ser un positivo no significa nada con la virulencia de este virus. Gracias ala vacunación es más complicado que una persona se pueda contagiar. Son campañas de concienciación. No exigimos actuaciones contundentes em ese aspecto".

Situación centros educativos: "La incidencia es muy alta. Hacemos un control muy estricto de todos los positivos. Es mejor ser contundente en el tema de los cierres de las aulas por la seguridad de los padres. En la anterior ola fue un éxito y ahora también. Pero es muy importante que se trabaje mediante presencialidad. Se están tomando todas las medidas necesarias para que ese entorno sea seguro", explica el delegado.