Amat: "Sin agua, base y sangre de la agricultura, no tenemos nada"

La escasez de un bien tan vital como el agua en la provincia de Almería se ha convertido en una de las grandes preocupaciones para el presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat en estos últimos años. Ayer lo volvió a dejar claro durante su intervención en la presentación del Anuario de Agricultura y Alimentación de Grupo Joly. "Lo más importante que tenemos en Almería es nuestra agricultura. Mucho más importante que el turismo y sin agua, base y sangre de nuestra provincia, no tenemos nada".

Amat ha apuntado que "estamos inquietos y buscando fórmulas para darle servicios y calidad a nuestros agricultores. Si no tenemos agua no tenemos nada", ha insistido a la vez que ha puntualizado que "en la comarca del del Poniente pueden todavía aguantar el tirón pero en la del Levante no. Por eso nos vamos a volcar todas las administraciones buscando la forma más adecuada para solventar esta encrucijada".

El presidente de la Diputación de Almería ha agradecido expresamente al Grupo Joly "la elaboración y presentación que hace todos los años del Anuario en la feria más importante de la agricultura porque trasladan a las ocho provincias las inquietudes de todos los agricultores y nos informan con contenidos de gran calidad de todo lo que acontece en el sector desde Huelva a Almería", en alusión a la presencia también en la presentación, de su de homólogo en el cargo de la provincia onubense, Ignacio Caraballo.

En su discurso, Amat también ha recordado que "estamos en un momento complicado porque en Almería tenemos instalaciones muy antiguas y tenemos que apostar por que la producción sea mayor en el menor número de metros. Así conseguimos la rentabilidad", y para ello, ha incidido "en que el agua es indispensable" y "todas las administraciones tenemos que estar en la misma línea".