Ana Julia asesinó a Gabriel y buscó dañar a sus padres durante su búsqueda

La fiscal también solicita que no pueda residir en el mismo lugar que los padres durante 30 años, órdenes de alejamiento y libertad vigilada para la acusada en la sentencia No obstante, el abogado de Ana Julia ya ha adelantado que ésta es insolvente.

Aunque el jurado no apreció el ensañamiento que los letrados Francisco y Miguel Ángel Torres, acusación particular en nombre de los padres de Gabriel, Ángel Cruz y Patricia Ramírez, no dudó a la hora de elegir las peores alternativas incluidas en el objeto del veredicto para la acusada. De esta forma, la declararon este jueves culpable de un delito de asesinato con alevosía, dos delitos de lesiones psíquicas y otros tantos contra la integridad moral. Al ser Gabriel menor de 16 años -sólo tenía 8-, nada puede librarla ya de una sentencia en la que sea condenada a prisión permanente revisable por la violenta muerte que conmocionó a un país que durante once días esperó un final que supusiera la aparición en buenas condiciones de Gabriel.

El jurado popular lo tuvo claro y actuó por unanimidad. Ana Julia Quezada no sólo asesinó a Gabriel aprovechando que el niño no podía esperar su ataque, sino que además buscó hacer daño con todas las actuaciones que llevó a cabo durante la búsqueda del ‘Pescaíto’ a los padres, alentándolos y diciéndoles que iba a aparecer, haciéndose protagonista incluso ante los medios, cuando sabía bien que la vida del pequeño había sido segada con sus propias manos.

“Esa mujer es un peligro, los psicópatas deben estar encerrados”

Ángel Cruz, padre del niño Gabriel, aseguró ayer, tras conocer el veredicto del juicio contra Ana Julia Quezada, que la autora confesa de la muerte de su hijo y que en el momento de los hechos era su pareja, “es un peligro” y que “los psicópatas tienen que estar encerrados”.

Cruz y la madre de Gabriel, Patricia Ramírez, afirmaron que se ha hecho “justicia”. “Solamente decir que hoy se le ha hecho justicia a Gabriel y que esa mujer no le va a hacer daño a nadie más en la vida. Hay que sacarla de la sociedad porque es un peligro. Hubiese seguido haciendo daño. Los psicópatas tienen que estar encerrados y lejos de la sociedad, donde no puedan hacerle daño a nadie”, dijo Ángel en declaraciones a los medios.

Por su parte, Patricia Ramírez agradeció al jurado el veredicto que ha ofrecido. “Como en su día dijimos, íbamos a luchar con uñas y fuerzas para que esta bruja no volviera a pisar la calle y creemos que lo hemos conseguido”, añadió. “Hemos conseguido justicia por Gabriel y por toda esa marea de niños que estuvo y porque esta mujer no salga nunca más”, manifestó la madre, quien subrayó el “excelente trabajo” de su equipo de abogados, Francisco y Miguel Ángel Torres, los psicólogos y “todas las personas que nos han acompañado durante este tránsito que está lleno de muchos escollos”. También dijo que el caso de su hijo debe servir para plantearse “este tipo de situaciones”. “Amén de las víctimas y memoria de los que se van, las filtraciones no deberían de producirse y hay determinados contenidos que jamás deberían haber trascendido”, apostilló.