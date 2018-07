"En Andalucía los trasvases no son una opción, sino una necesidad"

El desayuno-coloquio llevado a cabo por Grupo Joly y Banco Santander en el Hotel Elba de la capital de Almería ayer se convirtió en una oportunidad inmejorable, con la campaña agrícola recién terminada, para que el consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, diera las claves de como se ha desarrollado este curso. Sus pros y contras. Y dónde claro, el agua tenía que ser protagonista, ya que últimamente viene marcando el ritmo de los rendimientos, o más mejor dicho, su déficit.

Sánchez Haro dio unas pinceladas y dejó importantes reflexiones acerca de esta situación, que es condicionante, durante su balance. Pero fue en el turno de ruego y preguntas donde esta materia centró toda la atención, pues para muchos de los presentes, representantes del sector agroalimentario en su mayoría, es uno de los principales handicaps a los que se enfrentan.

Para el consejero, el futuro de la agricultura de Almería pasa por contar con agua suficiente, y para ello son "imprescindibles" la ejecución de las infraestructuras hidráulicas pendientes en la provincia y adoptar medidas fundamentales como es la reducción del precio del agua desalada a un máximo de 0,30 euros el metro cúbico. Además, destacó que estas reivindicaciones se le hacían al anterior Gobierno central de Mariano Rajoy y que se mantienen con el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez, porque son "justas".

Y claro, el consejero fue preguntado por las recientes declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, donde aseveraba que los trasvases no deben ser comunes ni ordinarios. Algo sobre lo que Sánchez Haro fue claro: "Bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista del Gobierno andaluz, en Almería especialmente, pero en Andalucía en general, los trasvases son una necesidad. No una cuestión que podamos elegir". En este sentido, precisamente Almería es un claro ejemplo de ello. "Hay que tener en cuenta el Almanzora, donde si se prescinde del trasvase Negratín estarían condenadas más de 20.000 hectáreas de arbolado a su desaparición, por tanto es una cuestión de necesidad. Tenemos muy claro que el futuro tiene que venir por las aguas regeneradas y desaladas a buen precio, pero también está claro que en Andalucía no podemos prescindir de los trasvases, y como eso es una obviedad, tenemos que defenderlos". La situación de la provincia de Almería en particular es bastante clara, no es de sequía coyuntural. Aquí el problema es de déficit hídrico. Las producciones agrícolas almerienses necesitan alrededor de 170 hectómetros cúbicos de agua, y además, "este estado se agrava si cabe más teniendo en cuenta que muchas inversiones en infraestructuras hidráulicas que estaban recogidas en el Plan Hidrológico Nacional no se han acometido". Para el titular de Agricultura en la Junta es una consecuencia clara y que ahora se está pagando."El hecho de no haberse realizado en los últimos años ha dado lugar a que se genere este déficit. Con las infraestructuras que hay pendientes: ampliación de la desaladora de Carboneras, la del Bajo Almanzora, la Depuradora de El Ejido, la de Roquetas de Mar o la de Adra, entre otras,prácticamente se paliaría esa necesidad".

Desde la Junta de Andalucía siempre se van a tener en cuenta todos los recursos a los que recurrir para mantener un equilibrio y contribuir a la sostenibilidad. Así, masas de agua subterráneas, desaladas, regeneradas o de trasvases entrarán en todos los planes. Se trabajará con todas ellas, ya que "en Almería no se puede prescindir de ninguno de esos recursos", subrayó el consejero.