Aprobada la liquidación del presupuesto 2020 con un resultado de casi 5 millones

El Ayuntamiento de Níjar ha aprobado la liquidación del presupuesto 2020, cuyo remanente de tesorería total es de 38.141.806,99 euros y ha cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto y el límite de deuda según se determina en el informe de Intervención.

De acuerdo con el artículo 193 número 4 y 5 de la Ley de Haciendas Locales, la Corporación Municipal se dio por enterada de la aprobación de la liquidación del presupuesto en la última sesión plenaria y el consistorio nijareño ha remitido una copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de este acuerdo.

El resultado presupuestario ha dejado como remanentes de tesorería unos fondos líquidos por un importe de 15.855.550,44 euros; derechos pendiente de cobro por 26.250.150,21 euros; obligaciones pendientes de pago por un montante de 3.671.150,72 y partidas pendientes de aplicación de 292.743,04 euros.

El saldo de dudoso cobro es de 14.514.775,10 euros; el exceso de financiación afectada suma, 4.032.827,88 euros, con un remanente de tesorería para gastos generales de 19.594.204,01 euros. Las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, se elevan a 1.263.654,8 euros y el remanentes de tesorería para gastos general ajustado sería de 18.323.549,13 euros.

En cuanto al resultado presupuestario, los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes son de 30.005.081,52 euros; los derechos reconocidos netos de otras operaciones no financieras importan la cantidad de 191.841,36. El total de operaciones de ingresos no financieros es de 30.196.922,88 euros, Las obligaciones reconocidas netas por operaciones corrientes suman 24.788.903,71 euros y por operaciones no financieras se elevan a 1.848.604,17. El total de operaciones de gasto no financieras es de 26.637.507,88 euros, lo que hace un resultado de 3.559.415 euros.

El resultado presupuestario del ejercicio sería de 3.506.548,18 euros y tras los ajustes correspondientes, el resultado presupuestario ajustado sería de 4.926.813,84 euros.