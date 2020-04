La Asociación At-Tawba a pie de puerta

La Asociación At-Tawba con la colaboración de la red de Apoyo mutuo de La Resistencia realizan el reparto del Banco de Alimentos puerta a puerta en la zona poniente de la provincia de Almería.

Sin duda, son miles las situaciones dramáticas que se están viviendo a nivel mundial por la pandemia del COVID-19. Al elevado número de muertes hay que sumar el daño económico y social que está afectando a miles de personas y familias de nuestro país, una situación que se agrava, aún más, en aquellos colectivos más vulnerables, dejándoles en una situación de extrema emergencia social que necesita de una asistencia inmediata como forma de denuncia.

La Asociación At-Tawba viene tiempo trabajando con población migrante, especialmente de marroquí, ayudando, colaborando y asesorando, de una manera integral, a aquellas personas y familias que más lo necesitan. A través de diversos proyectos la asociación atiende y se pone a disposición de familias que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad dando respuestas y mediando para que todas las personas, independientemente de su origen, tengan los mismos derechos a la hora de acceder a los servicios públicos.

Con el actual de Estado de Alarma la asociación se ha visto obligada a paralizar toda intervención comunitaria, exceptola Mediación Intercultural para casos urgentes y el Banco de Alimentos para aquellas personas que no poseen ni recursos ni respaldo social ya que se trata de una prioridad en estos momentos.Debido a la situación de confinamiento el 14 de marzo se suspendió la entrega de alimentos hasta el día de ayer, en el que después de conseguir todas las autorizaciones pertinentes de la Subdelegación del Gobierno con la colaboración del Ayuntamiento de Vícar y especialmente a la Red de apoyo y solidaridad de La Resistencia se ha podido reconducir la situación y en vez de que las personas beneficiarias recogieran los alimentos en la sede, ha sido el grupo de voluntariado colectivo el que se ha trasladado puerta por puerta de las más de 60 familias, lo que supone casi 160 personas.

Pensemos que muchas de estas familias no disponen de agua corriente, algo que de por sí ya es un drama, pero en la situación actual, no poder acceder a unos mínimos de higiene, les vuelve más vulnerables ante un posible contagio. Además, muchos de ellos ya no reciben el precario jornal del campo, que les deja aún más desamparados y en una situación de extrema urgencia.

A todas estas situaciones se nos suma la dificultad de no poder contactar con todas estas familias que necesitan lo mínimo para su subsistencia, por lo que confiamos en que cuando conozcan la acción que se ha comenzado hoy, ellos mismos sean los que se pongan en contacto con nosotros.

Ante la avalancha de solidaridad que ha puesto la cara más amable de esta situación tan excepcional que vivimos en nuestro país, y gran parte del mundo, esperamos que en Almería continúe esa ola solidaria y podamos asistir, con la ayuda del voluntariado, a estas personas que no tienen nada.

Si no se hace nada la situación de estas personas se puede volver trágica, por ello queremos adelantarnos a ese escenario dantesco y mitigar, con esta acción, las necesidades más básicas de estas familias, contando con la acción voluntaria de aquellas personas que quieran colaborar a minimizar esta desigualdad y hacer frente a esta lacra sanitaria, económica y social.