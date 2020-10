Ayuntamiento y Junta responderán “con todas las garantías” a la necesidad de agua de los agricultores

La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, acompañada del director general de Planificación y Recursos Hídricos de la Junta de Andalucía, Fernando Delgado, y la delegada provincial de Agricultura, Aránzazu Martín, han mantenido un encuentro con agentes del sector agrícola, representados entre otros por la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (COEXPHAL), cooperativistas, asociaciones de regantes y agricultores de la Vega, al que se ha sumado también la Universidad de Almería, al objeto de avanzar en la decisión de ampliar la producción de agua desalada y garantizar con ello no solo el abastecimiento de agua potable a la población sino también responder a la petición, entre otros de la Mesa del Agua, del aporte necesario que garantice el riego de los cultivos.

Ayuntamiento y Junta han insistido en el compromiso de “garantizar el consumo de agua”, por lo que han apremiado al sector “a aportar los estudios e informes necesarios que completen el trabajo que vienen realizando ambas administraciones para determinar la incidencia que pueda tener la extracción de agua desalada sobre los acuíferos del Bajo Andarax”, ha reclamado Cobos.

La concejala de Sostenibilidad Ambiental ha recordado que “esta premisa ha determinado la decisión del Ayuntamiento de no poner en marcha más bastidores de la planta desaladora, como se había previsto, ante la oposición de grupos políticos que forman parte del Ayuntamiento e incluso de asociaciones de regantes, que han planteado su inquietud por la incidencia que esta decisión pueda tener sobre los acuíferos”.

En este contexto ha reclamado “responsabilidad y consenso” para una decisión “trascendental para el futuro de la capital. Nosotros siempre hemos dicho que la desaladora está para que funcione, abasteciendo de agua a la ciudad y de ahí la decisión de poner en marcha tres bastidores más de la planta, cumpliendo así los objetivos que nos marca el Plan Hidrológico y porque tenemos una desaladora autorizada y que ahora está solo funcionando a un veinte por ciento”

“Si tenemos recursos de agua tenemos que usarlos, cubriendo las necesidades que en este sentido tiene la ciudad y respondiendo también a la necesidad que tiene el campo, pero queremos hacerlo con todas las garantías”, ha explicado Cobos, recordando que “no es este equipo de gobierno quien se niega a poner en marcha la planta. En bloque, toda la oposición, ha solicitado la paralización de la desaladora, cuestión además que quieren debatir en pleno de forma monográfica. El problema del agua precisa de sentido común, no de tanto ruido. Que nadie olvide que el campo precisa de agua, pero también la ciudad de abastecimiento y hay un Plan Hidrológico que cumplir. No puede ser un sí a la desaladora para el riego y un no para el abastecimiento de agua potable”, censuró.

Cobos ha aprovechado el encuentro para “agradecer” una vez más la colaboración y predisposición de la Junta de Andalucía, ahora sí, a sentarse a hablar y a invertir en infraestructuras necesarias que permitan “garantizar el suministro de agua, como es el caso de la conexión que se llevará a cabo, con una inversión de 14 millones de euros, uniendo los dos depósitos principales que tiene la ciudad”, ha recordado.

"Un problema estructural"

La delegada de agricultura, Aránzazu Martín, que ha agradecido la presencia en esta reunión del director general de Planificación y Recursos Hídricos, ha expresado la voluntad de la Junta de Andalucía de colaborar y participar, desde el dialogo y el consenso necesario, en la solución a un problema, el del agua, que es “estructural”. En el caso de la desaladora, ha explicado Martín, “nuestra voluntad es la de conocer la realidad sobre la que adoptar decisiones concluyentes. El objetivo es encontrar una solución que beneficie a todos garantizando, sujetos a unas leyes que hay que cumplir, agua para beber en el caso del abastecimiento a la población y a la ciudad y agua para comer. Esa ecuación debe resolverse con responsabilidad y voluntad”.

En este sentido ha felicitado al Ayuntamiento por la “determinación” de poner en marcha la desaladora con la intención de “responder a las necesidades que tiene la ciudad, asegurando con ello el futuro del agua para generaciones venideras”, al tiempo que solicitaba de los regantes “afectados” por la puesta en marcha de la planta desaladora todos los datos que se puedan aportar “para monitorizar la incidencia que tiene sobre los acuíferos y determinar soluciones al problema que suscita esta decisión. Nuestra voluntad es y seguirá siendo la de colaborar con el Ayuntamiento, codo con codo, para que todas las partes que se puedan ver afectadas por la puesta en marcha de esta infraestructura, hasta ahora infrautilizada, puedan encontrar en esta interlocución una solución”.

Por su parte, el director general de Planificación y Recursos Hídricos de la Junta de Andalucía, Fernando Delgado, ha recordado que “el déficit de agua en Almería no es nuevo”, abogando por “soluciones garantistas respecto a intereses comunes”. La puesta a disposición de los datos requeridos nuevamente en esta reunión a los regantes y representantes del sector agrícola “colaborará a la hora de realizar un análisis real de la situación, completando los informes que ya dispone la administración”, afirmaba Delgado, todo ello como paso previo a “poder establecer medidas compensatorias de acuerdo a la legislación o el inicio de estudios para la captación directa del agua del mar”, insistiendo en “analizar los datos antes de adoptar cualquier decisión. No podemos dar por supuesto lo que ahora se pide verificar. Debemos contrastar esa información que se pueda recopitar y comprobar las afecciones de las que se habla”, ha reclamado.