Botellones en el solar de IKEA

El solar donde debía estar siendo instalada la tienda de IKEA, en la cabecera de la Rambla, junto al enlace de la autovía, está siendo utilizado para la celebración de botellones, en los que no se mantiene la distancia de prevención debida por la COVID-19 ni se utilizan las obligadas mascarillas, según ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Almería el concejal no adscrito Joaquín Pérez de la Blanca.

El edil hizo uso del turno de ruegos y preguntas para trasladar la concentración de jóvenes, de la que ha “tomado nota” la concejal del equipo de gobierno responsable del área de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca.

Pérez de la Blanca le ha requerido a la edil mayor presencia policial a “determinadas horas” en la Rambla y el paseo marítimo donde, al parecer, se producen de igual modo concentraciones de jóvenes “sin guardar distancias y sin mascarillas”.

El concejal no adscrito ha ampliado esta petición de refuerzo policial para mercadillos, así como señalización de recorridos en el suelo al objeto de facilitar esas distancias a los consumidores.