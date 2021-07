UN CAFÉ SOLO CON ALFREDO MARTÍNEZ ALMÉCIJA

Como él me lo consiente, quiero comenzar diciendo que se le nota que, a pesar de ser estadístico, es matemático. Y que conste que lo digo sin doble intención. Además, llegó a nuestra cita como siempre: corriendo. Y para terminar de relajarse se tomó una hermosa Coca Cola. Se ve que desde que dejó el rectorado ya no toma Nestea.

Comenzamos la charla hablando de su niñez “feliz y jugando en la Plaza de Santo Domingo y alrededores. Decían que era travieso, pero yo me considero normal.” Sin comentarios por mi parte.

De su estancia en Granada, lo primero que me contó es que “como tenía beca y había que sacar buenas notas, apreté. Pero es que tuve la suerte de conocer a Adela, que me dio seriedad” Como nos conocemos, la frase va en negrita porque es la frase más importante de nuestra conversación.

“Cuando terminé la licenciatura, escribí a 12 Institutos y me dieron plaza en 5, entre ellos el Celia Viñas. Cuando iba a firmar, me llamó don Alfonso Guiraum a Granada y allí me fui 3 años: 73/76.” Se vino al CUA, lee la Tesis en el 77 y saca la Titularidad; y en el 93, la Cátedra. Como él pertenecía a Granada, Antonio Pascual lo llama para que se fuera para allá, le dice que no y a los 10 días de tener la cátedra, gana las elecciones al Decanato de Ciencias en Almería”.

Esa etapa fue muy buena en su experiencia universitaria, porque el decanato era el encargado de redactar los planes de estudios, todo el tema lectivo en lo relativo a horas de clases y las interrelaciones con otras Facultades.

“Esa etapa coincidió con Alberto de Presidente de la Comisión Gestora, quien estuvo hasta el 97, año en que se celebraron las primeras elecciones a Rector de Almería”. Me cuenta que “Alberto fue un Rectorado político que dependía de la gasolinera de Trino”

Cuando se convocaron las elecciones a Rector, Pedro Molina, Pepe Guerrero y él mismo, fueron a Sevilla a ver al Prof. Clavero Arévalo para que les hiciera un informe sobre si Alberto podía ser Rector de Almería, sin sr Catedrático de esta Universidad, y el informe fue negativo para Alberto. También lo fue el informe de la Asociación de Catedráticos de Universidad”.

De esa época que, como vemos tuvo bastantes entresijos, me recuerda su conversación en el Gran Hotel Almería con Virgilio Zapatero, a quien el PSOE animaba a que se presentara para el Rectorado “comparando las elecciones con un partido de fútbol entre el Real Madrid y el Almería”. Conociendo su afición por el Atlético de Madrid, no entiendo por qué no lo usó para la comparación. Se ve que es realista.

“El primer mandato fue solamente para redactar y aprobar los Estatutos de la Universidad de Almería. Resultaron aprobados con un voto en contra porque eran machistas”.

A pesar de ello, “a la vuelta del verano se encuentra con la dimisión de González Pradas y otros dos Vice-Rectores, preparando ya las que iban a ser las segundas elecciones de Rector, a las que se iban a presentar González Pradas y Javier de las Nieves”. Vuelve a ganar Martínez Almécija y lleva a término “un mandato tranquilo, en el que se diseña el Campus, incluidos la Urbanización del mismo y el edificio del Paraninfo, así como también se consiguen los terrenos necesarios y los fondos precisos para contratar todas las construcciones”, no podemos olvidar la estrecha amistad de Martínez Almécija y Antonio Pascual, de cuya Consejería dependían las Universidades.

En cuanto a las actividades propias de la UAL, “ponen en marcha nuevas titulaciones y se elaboran los proyectos económico y académico de la Universidad. También se potencia Agronomía como seña de identidad de la UAL”.

Su único problema fue con “uno de los tres catedráticos que debían incorporarse a la UAL, y cuyos concursos de cátedra fueron anulados por estar mal convocados.”

Una vez terminado este recuento de aquellos irrepetibles -para todos- años, pasamos a comentar sus cuestiones personales relacionadas con su estancia en el Rectorado: “Su objetivo era que la Universidad estuviera representada en el casco histórico de Almería, para ello contemplaron la posibilidad del Hospital Provincial y del Cuartel de la Misericordia. En todo caso, ninguna autoridad de las implicadas hizo nada por culminar positivamente las conversaciones. Según su opinión, es un tema pendiente, aunque parece que ahora le ceden el edificio del antiguo I.N.P.”

Coincidimos en que la UAL es una gran desconocida en Almería, y me remacha que: “como el Campus está lejos del Centro de la capital, Almería no sabe lo que tiene en dicho Campus. Todavía hay gente que cree que la Universidad no se ha desarrollado, y no conocen lo avanzada que está en Biotecnología de la Alimentación y en Agro-Alimentación, p.e. Y si el futuro es Medicina, pues que venga, pero completa. Si los políticos dicen que es una Facultad, que lo sea, pero equiparable a las otras Facultades andaluzas, que no se quede a mitad de camino.” Remacha que “hace falta un Hospital Clínico.”

En cuanto a la finca de la UAL, repasamos su historia desde el principio: “nació con los objetivos de usarla para docencia en la ingeniería agronómica y para investigación.”

“Los terrenos, que eran LIC, los regaló Marcos Eguizábal y para su construcción contaron con ANECOOP, con objeto de compartirla, como así es.”

“Cuando por fin le dan la autorización de construcción en Medio Ambiente, por intercesión de la entonces Concejera Fuensanta Coves, el Ayuntamiento de Almería le da el permiso de obras para construirla y a los diez días de éste, solicitan al Ayuntamiento el de apertura: Megino no se creía que la hubieran terminado: resulta que todo el tiempo que habían estado esperando los permisos, habían estado en su construcción.” Así se escribe la historia de Almería.

En cuanto al futuro de Almería, lo ve chungo (y disculpas por mi traducción), pues me pregunta: “¿qué ciudad permite tener su Ayuntamiento cerrado tantos años? ¿qué pasa con el Soterramiento?, y para concluir me comenta que con lo que han hecho en el Cable Inglés, ya está todo bien. Hay indolencia. Tiene que activarse”.

En cuanto a las expectativas de la UAL, “éstas son buenas, pero la Sociedad no le da importancia a lo fundamental de la misma”. Y cuando íbamos a despedirnos me comenta “pues claro que Almería habla de Murcia, nos están obligando a hacer todo vía Murcia”.

Llegados a este punto, en el que ahora si que estamos hablando el Chipi y el Flores de la época granadina, el del Camino de Arabial, y el de Gregorio Espín en un 5º sin ascensor, le sale lo que yo quería escuchar: “en la UAL es imposible el modelo Granada para Medicina; además: “hay un equipo endogámico”; “no hay capacidad de defender esa reivindicación” y por último: “para remediar eso hace falta un Rector”.

Y a modo de despedida me dice: “si con esto te apañas, hemos terminado”. Creo que ya está todo dicho.