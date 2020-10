La COVID-19 tiene su cara humana en la residencia de mayores El Zapillo

“Ganó al virus con 99 años; ha estado en las mejores manos”

Dolores Vicente, de 99 años de edad, es una de las ancianas que se contagiaron en la Residencia de Mayores El Zapillo. El coronavirus le atacó con virulencia y ha estado treinta días debatiéndose entre la vida y la muerte. Así lo relata uno de sus hijos, Manuel Ojeda Vicente, quien asegura que estará eternamente agradecido a todo el personal de este centro por el trato y los cuidados que le han dado a su madre. “Cuando estaba en un estado muy crítico, en la UCI que instalaron en el propio centro cuando se medicalizó, me decían que era muy probable que no lo superara. Un día me llamó el médico que la atendía, un internista del Hospital Torrecárdenas, y me dijo que estaba muy mal pero que iban a volver a ponerle el tratamiento contra la COVID-19, que no se rendían. A los pocos días me volvió a llamar para decirme lo sorprendido que estaba de la positiva evolución que había experimentado. Finalmente se ha salvado. Ha logrado vencer al virus. Sé que ha estado en las mejores manos y creo que si en lugar de haber sido tratada en la residencia la hubieran llevado al hospital, al menos aquí en Barcelona, no habría aguantado”. Manuel, con la voz quebrada por la emoción, relata que “el personal que ha estado en la lucha en estos meses en la residencia no lo ha podido hacer mejor”. Asegura que pese a la distancia, porque él vive en Barcelona, “ha sentido cómo a su madre la han tratado de forma “exquisita y con una humanidad digna de destacar, especialmente por parte de la directora que ha sido la que en todo momento me ha trasladado palabras de aliento en esos difíciles momentos”.