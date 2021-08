Carril bici entre Cabo de Gata y Retamar, como meta municipal

Sobre la mesa queda otro punto de la moción en el que el PSOE pedía instaurar una línea lanzadera de autobús urbano desde Retamar y Cabo de Gata. Según la concejal de Movilidad, María del Mar García Lorca, es imposible crearla dentro del transporte urbano, ya que la normativa no permite cruzar por espacios que pertenecen a otro término municipal, como ocurre con la carretera de Cabo de Gata, por lo que esta conexión será analizada dentro del Consorcio Metropolitano de Transporte.

Toldos y rechazo a la jornada de cuatro días, entre otros asuntos

A estudio el entoldado de calles y plazas sin sombra

A propuesta del Grupo Municipal de Vox, el Ayuntamiento de Almería analizará la viabilidad de la instalación de toldos u otras elementos que ofrezcan sombra en plazas y calles donde la plantación de arbolado o la instalación de pérgolas vegetales no sea posible.



Rechazada la reducción de jornada a cuatro días

La propuesta presentada por Podemos para la implantación de la jornada laboral de cuatro días (32 horas), en el Ayuntamiento de Almería no ha contado con el apoyo suficiente, debido, entre otros reparos expuestos por el resto de grupos municipales, a que, como apuntó el interventor, es al Estado al que le compete dictar la duración de la jornada y no a las administraciones locales.



En línea de salida las obras del interior de la ‘Casa’

Como paso previo a la licitación de las obras de adaptación y reforma interior de la Casa Consistorial, con un gasto previsto de 4.627.848, euros, ha sido necesaria la aprobación por Pleno de la elevación de los límites cuantitativos máximos del gasto plurianual de estas obras.