Carteros de Almería denuncian ante la Inspección de Trabajo los recortes de Correos

Varios trabajadores de la unidad de reparto n.1 de Almería asesorados por el Sindicato SiPcte, han presentado denuncia por entender que se han vulnerado sus derechos laborales.

Hace poco menos de un mes Correos decidió suprimir 4 secciones de reparto en la Unidad de reparto n.1 de la capital, concretamente la ubicada en la calle San Juan Bosco.

La situación es en este momento insostenible para algunos carteros, ya que desde que se modificaron los barrios, tienen que llevar a cabo recorridos imposibles de asumir y el servicio público no se podrá llevar a cabo.

Sin ir más lejos, tras la reducción de personal y la ampliación del recorrido a realizar, una cartera sufrió un ataque de ansiedad ante la impotencia de tener que asumir la gran cantidad de paquetes y notificaciones acumuladas. Debe tenerse en cuenta que los carteros de Correos no reparten lo que la empresa contrata, sino que deben repartir el servicio postal universal y los envíos comprometidos y que de no hacerlo en plazo caducan con lo que ello supone en penalizaciones a la empresa pública que a su vez culpa a los propios trabajadores.

En su denuncia los carteros piden a la Inspección de Trabajo, que intervenga para que anule el sobredimensionamiento impuesto por la empresa, ya que no ha contado con la participación de sus representantes.

Por otra parte, los estudios aportados por la empresa para la supresión de secciones fueron realizados por las plantillas de redimensionamiento en el año 2012, cuando solo había un pequeño porcentaje de paquetería.

Para el Sindicato SiPcte, Correos no ha realizado un estudio serio ni actualizado, aunque lo más grave es que no ha evaluado la carga de trabajo de las nuevas secciones, más amplias ahora, tampoco ha tomado las medidas precisas para garantizar que en ningún caso se supere el límite de carga y que los vecinos de Almería puedan recibir no solo la paquetería sino las notificaciones del Servicio de Empleo, de la Seguridad Social, de los Servicios Sociales o de Hacienda.

Los carteros de Correos son en este momento un pilar esencial, porque donde sólo se puede llegar con cita previa, si en cada zona hubiera un cartero en exclusiva serían efectivamente esenciales para la ciudadanía, porque vamos al domicilio sin cita.

Hemos demostrado en pandemia que estábamos donde nadie podía llegar.