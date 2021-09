Ciudadanos Almería pide medidas contra el parking ilegal de La Hoya

"La nueva explanada de la Hoya, entre la Alcazaba y el cerro de San Cristóbal, continúa convertido a diario en un parking improvisado pese a que no está permitido el aparcamiento, y pese a que ya denunciamos esta situación hace más de un año". Así se ha expresado el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, tras comprobar in situ cómo "decenas de vehículos" siguen estacionando a los mismos pies del principal monumento de Almería. "No sólo está prohibido el paso a los vehículos a este enclave único de nuestra ciudad, es que, además, estamos muy lejos de ofrecer la mejor imagen del entorno de la Alcazaba", ha afeado el concejal naranja.

Cazorla ha afirmado que esta situación "se repite día tras día ante la pasividad de quienes deberían evitarla", recordando que, cuando el alcalde «se hizo la foto para vender en prensa esta actuación de mejora en la Hoya, se nos dijo que supondría un “antes y un después”. Ha transcurrido más de un año desde entonces, y la vida sigue prácticamente igual, con el agravante de que parte de los parterres y pavimentos están bastante más deteriorados por esa circulación de coches en zona prohibida».

Por ello, desde Ciudadanos han instado al ejecutivo municipal a tomar las medidas oportunas, como incrementar la vigilancia en la zona, o instalar bolardos automatizados que impidan el paso de automóviles particulares, pero permitan el acceso de vehículos autorizados cuando éstos sean necesarios, como puede ser el caso de coches patrulla, ambulancias o vehículos de mantenimiento, entre otros.

El concejal liberal ha querido valorar positivamente los planes de mejora previstos en el futuro parque de la Hoya, con un proyecto valorado en 3,6 millones de euros. «Pero el cuidado y mantenimiento —ha advertido— de este sensacional rincón del casco histórico de Almería es algo a lo que estamos obligados a prestar más atención todos los días del año, y actualmente, la imagen que tenemos de la Hoya sigue siendo la de la indiferencia», ha criticado.

"Esperamos que el equipo de Gobierno sea igual de diligente con la solución de este problema que lo ha sido con nuestra denuncia de los vertederos junto a la muralla sur de la Alcazaba, donde pocas horas después de hacer públicas nuestras protestas, se han retirado las montañas de basura acumuladas durante meses sin que nadie hiciera nada al respecto", ha sentenciado.