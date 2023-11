Compañía y escucha en el último viaje de la vida

La coordinadora del EAPS de Cruz Roja explica que los enfermos avanzados presentan necesidades psicológicas y emocionales, a veces también espirituales y sociales, a las que intentan dar respuesta con el acompañamiento de psicólogos y voluntarios. Y hace hincapié en la ayuda a las familias en el duelo porque, a su juicio, “la gente hoy se aleja de las personas tristes, de los que lloran y hablan de fallecidos, desgraciadamente ocurre y como sociedad debemos aprender a no darle la espalda al que ha sufrido la pérdida de un ser querido”. En este sentido, Almansa valora que ha habido un antes y después con la pandemia porque “nos puso en primera persona que la muerte está ahí” contribuyendo a acabar con un tabú incomprensible. Esta especialista en psicooncología y cuidados paliativos lamenta que no exista todavía un instrumento de derechos humanos de alcance universal con el que se reconozca el derecho a una muerte en paz.

Ana María Almansa explica que no tenemos la buena costumbre de hablar de la muerte, las familias tienen dificultades para expresar sus emociones y su función pasa por hacerles saber que el final de la vida no tiene que ser una situación complicada, ni transformarse un duelo en enfermedad porque es una etapa más que debe cerrarse de la mejor manera posible. “Las despedidas son importantísimas, dan paz al que se va y también a los que se quedan”, explica. “Cuando nos acercamos a un domicilio o a un hospital ese paciente ha vivido ya muchas dificultades y síntomas y saben que no hay solución, que el deterioro va a ser inevitable, hay miedo al dolor físico, a sufrir, pero nos demuestran que las personas somos mucho más resilientes de lo que parecemos”, añade.

El EAPS de Cruz Roja atiende a pacienes paliativos oncológicos y no oncológicos adultos y a nivel pediátrico a los que no han sido diagnosticados de cáncer. Uno de los ámbitos en el que desempeñan un trabajo imprescindible es el de la pérdida gestacional, tanto en su ingreso hospitalario como en la posterior atención al duelo. El equipo de atención psicosocial de Cruz Roja de Almería participa en acciones formativas y psicoeducativas de manera frecuente trabajando en red con otros grupos de todo el país para generar evidencias y mejorar el modelo asistencial a las personas que atienden, siguiendo un plan de formación continuada.

“Veo a padres sonriendo que salen y se derrumban”

Paqui Soria, contable de profesión, es una de las voluntarias con las que cuenta el equipo de atención psicosocial de Cruz Roja. A sus 67 años, ya jubilada, acompaña cada vez que puede a pacientes en la recta final de su vida y también ayuda a las familias en aquello que necesiten. Siempre vitalista, con sentido del humor, sabe lo importante que es cada gesto de cariño, coger la mano, escuchar o contarle un cuento a los niños. “Nuestra función es que viva lo mejor posible, un acompañamiento alegre y cariñoso, sin caras tristes, y a las familias que están 24 horas con los pacientes les damos un respiro, a veces incluso les ayudamos con trámites y gestiones que no han tenido tiempo de hacer del colegio, el hospital, ayudas sociales...”. Afronta con frecuencia situaciones tan complejas como la muerte de un menor enfermo. Y pone en valor la resiliencia de sus padres. “Los vemos sonriendo, jugando con sus hijos y cuando salen de la habitación se derrumban. Son heroínas y héroes que sacan fuerzas de no sé donde porque sólo viven el presente, quieren la mayor calidad de vida para los pequeños estén el tiempo que sea y eso es agotador. Con nosotros pueden hablar y desahogarse tomando un café, algo que no siempre pueden hacer con familia y amigos a los que no quieren preocupar”, argumenta. Esta voluntaria ha vivido todo tipo de conversaciones con pacientes con enfermedades avanzadas y explica que el final de su vida suele ser precisamente como su vida. “Les gusta recordar anécdotas, hablarnos de sus hijos, de momentos bonitos de su vida. Lo que quieren en ese momento estar en paz y sentirse queridos y recordados cuando se marchen”. Actualmente acompaña a una paciente pediátrica y a una anciana en una residencia de una enfermedad que la consume. Pero no siempre llega la muerte a corto plazo. Con un enfermo de ELA estuvo compartiendo momentos durante casi un año.