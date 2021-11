Concejales socialistas a cubierto por disparos al aire en San Cristóbal

Sea como fuere, el Grupo Socialista, aunque presentó denuncia ante la Policía Nacional, no ha hecho público este suceso, del que tampoco hacía referencia la oposición en la nota enviada a los medios de comunicación este pasado lunes, enfocada a la denuncia de “abandono municipal” en calles como Cádiz, Moreda, Fausto García o Gran Capitán, entre otras. Apuntaba la portavoz socialista en este escrito, publicado en la edición de ayer de Diario de Almería, a la falta de limpieza e iluminación, pero hacía referencia a que también “pudieron comprobar sobre terreno” otra de las quejas vecinales como es la sensación de inseguridad. “La ausencia de policía local son totalmente ciertas y perturba diariamente la tranquilidad de la que deberían disfrutar los vecinos”, según declaraba la portavoz socialista, Adriana Valverde.

Las mismas fuentes policiales apuntan a que los disparos pudieron efectuarse con una escopeta de aire comprimido , sin que en el punto de mira estuviera ninguno de los políticos del Ayuntamiento de la capital, ya que, inspeccionada la zona, los agentes no encontraron impacto de bala alguno en las fachadas de las viviendas donde en ese momento se encontraban los ediles y sin que las indagaciones realizadas hayan derivado a localización del autor de los disparos. Recuerdan que en San Cristóbal es habitual el empleo de escopetas de aire comprendido hasta para disparar a latas.

“Los vecinos nos piden presencia policial, día y noche”

Es uno de las frases de Adriana Valverde con la que la portavoz municipal del PSOE concluye el vídeo denuncia sobre las deficiencias detectadas en San Cristóbal, para cuya confección los socialistas tomaron imágenes de distintas calles y espacios de este barrio, donde el empleo de cámaras fotográficas y móviles podría haberse entendido como una intromisión o amenaza, puesto que es una de las zonas de la capital afectadas por el cultivo de cannabis. No hace el PSOE referencia a este episodio de tiros al aire ni en el vídeo ni en la nota de prensa que lo acompañaba, en la que, entre otras carencias, la portavoz considera “de especial gravedad, las quejas de los vecinos por la falta de presencia de policía local, ni siquiera de día cuando vemos por el barrio a muchos turistas que van de camino a la Alcazaba”, a lo que añadía que “son muchos los coches que circulan por aquí a gran velocidad sin que haya ninguna medida disuasoria, como resaltos, ni agentes de policía local que puedan sancionar a quienes incumplen de manera flagrante los límites de velocidad y atemorizan a los vecinos”. De hecho en el reportaje visual realizado por los socialistas, se ha procurado que no aparezca la imagen de ninguno de los vecinos, dejando su testimonio en una voz en off.